Esperanza y Victoria

El sábado en la tarde mataron a Victoria Esperanza cuatro miembros de la injusticia uniformada. Había llegado hace más de tres años a la costa caribeña mexicana irónicamente huyendo de El salvador con sus dos hijas y quizá la única pertenencia que acompaña a miles de migrantes: la esperanza de hallar lugar seguro. Desde entonces le dieron una de aquellas visas con la palabra humanitaria, una de esas que insisten en asegurar que la humanidad de quienes migran es reconocida con humanidad a donde llegan. Tenía treinta y seis años, dos hijas, un trabajo legal y la condición de refugiada. Fue casi a las siete de la tarde, en la avenida La Selva, fuera de una sucursal de inconveniencia, cuando con brutalidad policial le quitaron la vida en nombre del orden público.

Algunas voces dicen que ella ocasionaba disturbios por las calles, que pudo haber agredido a alguien en cualquier momento, que seguramente consumía drogas y por ello actuaba extraño; dicen que no parecía una persona normal y sana de sus facultades mentales como las que generalmente andan por la calle, pero cómo saber si encuentran la gravedad constante de criminalizar a las víctimas. Algunas otras solo esperan encontrar contradicción en la respuesta feminista, insistiendo en que la policía que mató a Victoria era mujer, pero no parecen haber escuchado el grito colectivo feminista denunciando que la policía no está para cuidarnos. Otras más declaran que la culpa llega hasta El Salvador por no haberle dado las condiciones necesarias para quedarse en su país, o incluso en México por haberla recibido cuando hay tanto que asegurar para las personas de este lado, pero solo evidencian que les sigue persiguiendo el fascismo nacionalista y el racismo anti-inmigrantes.

Ahora han detenido a quien reconocen como la pareja de Victoria por abuso contra ella y una de sus hijas, la denuncia ya estaba entre papeles sin haber sido atendida y escuchada hasta ahora que la han asesinado.

No parece nada nuevo. Bauman nos había dicho ya en Vidas desperdiciadas que el miedo a los inmigrantes no deseados está muy lejos del trato humanitario, que el ser migrantes les coloca como residuos susceptibles de ser reciclados; del desecho. Habermas que la defensa ante lo extraño se consolidó en la relación de Estado y nación para delimitar las minorías nacionales, éticas y religiosas. Y Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, que las migraciones forzadas a lo largo de la historia y la pérdida del hogar no carecen de precedentes, pero sí la imposibilidad de hayar uno nuevo; que los refugiados, en la figura de delincuentes, logran tener más derechos que en la calidad de su refugio.

En este mundo de Derechos Humanos desiguales, no habríamos de olvidar entonces que como nos mostraron Arendt, Habermas, Bauman y Victoria, la condición de refugiados es un lugar de permanentes abusos arbitrarios, pero también toda aquella que se señale como minoría, débil, excluída y no humana: las mujeres, indígenas, animales, pobres, afros, extranjeros, migrantes...

El sábado golpearon a Victoria Esperanza y con ella golpearon la Esperanza de un mundo más justo, sin sangre y sin violencia. La mataron, pero no matarán nuestra Esperanza de seguir luchando hasta llegar a la Victoria.