Eric Ledoux plasma su "Amor por México" en colorida exposición

El artista francés Eric Ledoux presenta su exposición “Amor por México” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, donde brinda un recorrido pictórico por las distintas manifestaciones culturales y el colorido folklórico de diversas regiones de la República Mexicana.

En esta exposición, podemos apreciar alrededor de 30 pinturas realizadas con la técnica de óleo, que representan las culturas indígenas y el arte popular mexicano; así como 11 obras en cerámica de coloridas vacas y toros en distintos tamaños.

“Hace tiempo había hecho obra relacionada con la cultura mexicana, pero después me enfoqué en lo abstracto, surrealista y en diferentes estilos. Y mis amigos me decían, ¿porque no pintas otra vez sobre tu época mexicana? que es muy bella y ha tenido gran éxito; y yo no quería, pero después dije, es una buena idea y empecé a hacer esta colección durante la pandemia”, expresó Eric Ledoux.

El artista, visitó México y quedó fascinado por la cultura, su gente y su gran colorido, fue en 1989 cuando decidió quedarse a vivir aquí y en 1990, comenzó a pintar todo lo relacionado a esta gran cultura.

“Los colores de México son muy ricos, y me fascinan, no es nada difícil enamorarse de ellos y plasmar su cultura en el lienzo. Para crear estas piezas, me inspiré mucho en fotos, pero no hago copias, sólo tomo elementos e ideas para crear mis propias obras a través de mi estilo personal”.

Respecto a las obras en cerámica, Eric detalló que son familias de toros y vacas, porque a los mexicanos les gustan los toros y a los franceses las vacas; además, hay una pieza que se considera franco-mexicana, ya que el toro es muy mexicano y el gallo es un símbolo muy importante en Francia.

“Son una familia de toros y vacas que comencé a hacer desde hace como cinco o seis años, realmente han gustado mucho porque representan la cultura mexicana; las personas aprecian mucho su colorido”.

Eric Ledoux comenzó su desarrollo artístico desde muy temprana edad en Francia, posteriormente trabajó por 30 años en un taller de dibujos textiles para estampar sobre tela, enfocado a la moda con Pierre Cardin.

“A los 14 años, tomé curso de dibujo y pintura en París, Museo del Louvre y después me dediqué al negocio, tenía un taller para estampar sobre tela, durante 30 años me enfoqué en la alta costura. Y a lo largo de la vida, conocí a varios artistas como Andy Warhol, Max Ernst y de chico a Rufino Tamayo porque mi tío era gran amigo de él. Después me enfoqué de lleno al arte pictórico y la cerámica, llegué a México en 1989, ya tengo 33 años aquí y siempre inspirado por su cultura”

El artista invitó al público a conocer esta gran exposición, y disfrutar de ese recorrido visual por la cultura popular e indígena de México. La exposición permanecerá en el museo hasta el 5 de agosto, y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Finalmente, agregó que su próxima exposición será alrededor de la comedia del arte, con los arlequines y payasos como protagonistas, muy a su estilo y a su manera.