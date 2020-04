Epifanía de la pobreza

Escucho en la radio una vez más el solemne mandato de autoridad vuelto ya un himno estos días: ‘Quédate en casa, por favor, quédense en casa’. Se ha convertido en una de esas canciones que no deseas escuchar y sin embargo aparece en tu mente porque su carácter omnipresente termina por hacerlas aferrarse al oído. Me lleva a pensar en la eficiencia que la repetición despiadada de tres sucintas palabras puede llegar a tener; en la reiteración que no se conforma con afirmar una y otra vez el encierro, en los augurios de la teoría crítica que ya nos decía cuán engañoso resulta ese desenfrenado optimismo por los medios que nos hablan sin a veces si quiera poder rebatirles. Pareciera que esas palabras llenas de autoridad han logrado poner a las calles en pleno abandono.

Así que contesto a la voz insistente con ánimos de ser escuchada: Cómo quisieras meter a su casa estos días a la señora que sigue saliendo a vender sus marquesas. Arrancar si pudieras en un movimiento con todo y su triángulo de percusión al que sigue pasando las tardes anunciando la venta de obleas. Cómo te gustaría recoger en sus casas cual máquina barredora a todas y todos los mercaderes que hay desperdigados… guardar de buenas a primeras a más de 14 mil de personas que viven del comercio informal en este país.

Regreso después al vídeo del YouTube de la tarde del 9 de abril, el subsecretario con una voz diligente indica que la cuarentena podría extenderse aún más según la expansión de contagios, y aunque no niega la imposible realización de su orden sigue apuntando: ‘quédate en casa’. Pero de pronto y en medio de ese inacabable mandato irrumpe en el fondo un sonido rotundo con forma de negación categórica. Un camotero hace silbar al vapor su carrito ambulante. Ese sonido es más que una propagación de ondas sueltas al aire. Es una respuesta tajante al llamado insistente: el clamor de una persona que abandona su casa por sentir la penuria. Manifestación de presencia negada. Aparición inesperada de un grito de hambre. Epifanía de la pobreza.

Pongo en cuestión el poder de las tres simples palabras y pienso en la ferocidad de ese grito silbante. Quizá en estos días de aparente silencio en las calles logremos sentir la interpelación de esas voces de hambre. El desborde de tonos rotundos que exigen tomarles en cuenta. Sentir la presencia innegable de todas y todos aquellos que pasan en inadvertencia por la instrumental cotidianidad de esta época llena de ruido. Quizá de paso nos sea posible inclusive comenzar a prestar atención a las únicas palabras que merecen existir como dice Onetti: aquellas que son mejores que el silencio y que ahora juzgo son las que nos hacen reconocer y poder responder a los gritos de hambre. Extender nuestras manos de ayuda.

Esperaría que esas voces no dejaran de hacer un escándalo después del regreso de los tumultos. Que nos sigan gritando tomándonos desprevenidos para mostrar su sola manera de provocarnos; extender su interpelar en el tiempo para dejarnos grabadas las faltas de la indiferencia; hacernos conscientes de que su auxilio no solo es necesario en ratos de encierro. Que esas voces de hambre interrumpan a todas aquellas palabras que les ignoren para ponerles un fin a las buenas conciencias y nos acerquen a la vida de seres humanos que hemos dejado a los lejos para comenzar a abrazarles desde ese encuentro cercano.