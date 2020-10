Andábamos perdidos, tanto así que vinieron a descubrirnos, pero ni así nos encontramos. A lo largo de más de medio milenio no hemos logrado que todos quepamos en la foto, que en el espejo de lo mexicano pueda verse reflejada nuestra diversidad. Así no se puede, no se ha podido, ni se podrá. Desde la raza cósmica de Vasconcelos, que en 1925 sirvió de origen para el día de la raza, pasando por la celebración en 1992 de los 500 años del eufemístico “encuentro de dos mundos”, y aterrizando en la idea de la celebración de la diversidad cultural, que ya tiene su día el 21 de mayo, los esfuerzos por resignificar el 12 de octubre dan cuenta de nuestro fracaso por explicarnos a nosotros mismos nuestra historia, nuestros diferentes orígenes y reconciliarnos con ellos.

Muchos de los problemas que actualmente nos amenazan como estado, país y mundo recaen en no reconocer la diversidad. En el afán por estandarizarlo todo: las economías, los hábitos de consumo, las formas de gobierno, los paisajes, los rasgos culturales, la espiritualidad, etc., subyace la noción de que hay únicamente una forma correcta de ser y estar en la tierra. Esta visión que pretende uniformar la vida no ha tenido periodo histórico más exitoso que el actual, pero de forma paralela nunca hemos estado peor que ahora.

Diversidad viene de “divertere”, verbo en latín que significa “girar en sentido contrario”, y eso es justo lo que necesitamos; darnos cuenta que hasta ahora, pese a avances innegables, no lo hemos hecho del todo bien en cuanto a reconocer al diferente, a partir del reconocimiento de nuestros fallos, comenzar a girar en el sentido opuesto al que lo hemos venido haciendo. Hasta que en nuestro país no logremos reconciliarnos con nuestros orígenes, desde el prehispánico hasta el europeo, pasando por el africano e incluso asiático, por dolorosa que haya sido o sea la herencia, y detengamos nuestro afán por hacernos de la vista gorda ante nuestras diferencias, no vamos a estar en paz. Necesitamos hacer las paces con nuestro pasado para no repetirlo. Reconocernos en el otro y saber que ambos pertenecemos. Apreciar lo que las distintas formas de ser, sentir y vivir aportan a nuestro mundo. Valorarnos más para tomar mejores decisiones. Necesitamos de un muy amplio nosotros para sortear los retos que se nos presentan. No hay nadie más, sólo nos tenemos a nosotros.