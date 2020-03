En medio del miedo al contagio, del tumulto alboroto que huye de ser infectado, habríamos de cesar el camino, de parar unos minutos –o quizá una cuarentena- para reconocer todos los virus ya vueltos pandemias que nos infectan a diario y que nos han acechado sin ser confrontados.

Ahora que los cuerpos caminan sigilosos cuidando que no los alcance el virus que ha regresado, que lavan sus manos, cubren sus bocas y saludan lejanos para evitar atraparse por esta terrible amenaza que acaba con vidas humanas, que escapan de un virus que apenas comienza a afectar; aún continúan manteniendo aquellos que nos amenazan y matan desde siglos atrás.

Estos mismos cuerpos que en medio del miedo abarrotan los supermercados y compran y compran papeles, pañuelos y geles, temiendo a la dura oferta y demanda de bienes; son los que “estando libres” de contagios y fiebres, se han entregado al consumo excesivo creyendo que satisfacen deseos y encuentran placeres. Los mismos que atormentados por no quedarse sin enseres han corrido a comprar y llenar su alacena para enfrentar una emergencia, son los que aún no se han detenido a pensar el contagio que ya han sufrido al creer que las compras les salvan la vida; los que en gran mayoría se han puesto a ignorar los recursos que arriesgan al consumir desmedidos y ayudan con una depredación destructora a destruirse a sí mismos. Aquellos que se han dejado infectar por el marketing una vez más y solo han pensado en salvarse a sí mismos son los que se han encerrado en sus casas a disfrutar de un descaso o, peor aún, han salido a la playa alegrados por no tener que ir al trabajo, son los mismos que se han olvidado quiénes son los más afectados y nuevamente se han infestado de un privilegio de clase que quiere salvarse a costa de los más vulnerables y empobrecidos, de los que, pese a las medidas de resguardo que se han sugerido, no pueden abandonar sus trabajos o entregarse a un descaso que es oligárquico.

En medio del miedo al contagio de un virus, se han asomado otros tantos que ya se han vuelto pandemias, que se han extendido en el tiempo y espacio y nos han infectado y robado la vida. Se han propagado sin ser combatidos y huidos por cuerpos alertas que temen por ser contagiados. En medio de un virus, se hacen presentes aquellos que no pueden ser combatidos con geles en manos, con duchas o guantes y se han penetrado en los cuerpos comiendo sus células sin tropezar con estorbos.

En medio del miedo, están otros virus que necesitan frenarse con comunidad, libertad, igualdad y voluntad de afirmar nuestra vida.