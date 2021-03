En marcha la la decimoprimera edición del "Festival Grito de Mujer"

Durante marzo se ha realizado la decimoprimera edición del Festival Grito de Mujer de forma virtual y semipresencial, con una serie internacional de eventos culturales en favor de la mujer y contra la violencia de género, bajo el lema Mujeres Guerreras: ¡la violencia no está en cuarentena! tema que refleja a mujeres y niñas que durante la pandemia, son o han sido víctimas de violencia y/o que conviven con sus maltratadores.

En Morelos, el festival se ha realizado en modalidad virtual en el Museo Comunidad de Arte Presente (MUCAP) a través de www.mucap.art y de la página de facebook: mucap.art. Todo esto gracias a la gestión de las artistas Ros Sánchez y MaGa Mendoza.

"En 2018 ví la convocatoria para participar en este festival y aunque yo en ese momento no me asumía como artista visual ni gestora cultural, decidí accionar porque me sentía profundamente indignada por la creciente violencia hacia las mujeres en el país y en Morelos. Quise abrir un espacio a las mujeres artistas y escritoras fuera del museo y otras instituciones, pero principalmente, quise que nuestra comunidad tuviera contacto con el arte, que a través de talleres de poesía, danza, elaboración de alas de mariposa con tela, performance y Twitt callejero, entre otras, reflexionáramos sobre nuestra cuerpa, los procesos de emancipación y sobre las distintas opresiones que ejercen los roles y estereotipos de género sobre nosotras", expresó Ros Sánchez.

Uno de sus principales objetivos era tejer redes entre artistas y mujeres de la comunidad para compartir talentos, experiencias y saberes para sentirse acompañadas, a ejercer el affidamento y la sororidad.

"Pensé el festival también como una oportunidad para tener un encuentro con otras mujeres y para que juntas alzaramos la voz en una plataforma internacional, visibilizando las violencias misóginas y los feminicidios que ocurren todos los días en nuestro estado".

Durante el mes, han presentado diversas actividades como talleres, exposición de artes visuales, slam de escritura, conversatorias, presentaciones de libros y el acceso abierto a una videoteca de más de 30 películas cortas (desde 1 a 30 minutos de duración), creadas especialmente para visibilizar la situación de violencia, irrespeto y baja autoestima que viven las mujeres y las niñas actualmente.

"En esta emisión 2021 organizamos en conjunto con artistas y mujeres de otras disciplinas, 13 talleres que abrieran un espacio privado a las habitantas del estado y otros lugares, para explorar la relación que tenemos con nuestra cuerpa, con les otres y con la naturaleza".

Entre los talleres que se han realizado, MaGa impartió el taller de performance "Mujeres en movimiento", en el que a partir de la poesía, las mujeres crearon una acción artística con su cuerpo, reflexionando acerca de su feminismo o posición en el mundo.

Próximas actividades a realizarse en el festival

Hoy a las 17:00 horas: Conversatorio A cierta edad, que brindará un espacio seguro a mujeres para hablar de sus experiencias atravesando la menopausia y a las 18:00 horas el taller Semillas de cambio donde se enseñará a las participantes a preparar medicina natural, cosméticos y acuarelas con pigmentos naturales.

Para el viernes, se inaugurará la exposición virtual Mujeres guerreras a las 18:00 horas. El sábado 27 a las 16:00 horas será la presentación editorial Escritoras en pandemia con la participación de las autoras Natalia Correa, MaGa Mendoza, Marina Ruiz, Yeni Rueda y Luisa Montes.

El domingo 28 se realizará el taller Mujeres guerreras en cuarentena Taller de bordado impartido por Ros Sánchez en el que se realizará un proceso creativo que derivará en torno a la reflexión de cómo hemos vivido los momentos difíciles, en especial en la pandemia por el Covid-19. Inscripciones: rosaesv@gmail.com

Para Ros y MaGa ha sido muy significativo realizar este festival, apoyar a otras mujeres y contribuir con el desarrollo de las mujeres en el arte y tejer redes importantes en Morelos.

"Ha significado transitar por un recorrido feminista que me ha enseñado mucho. Ha sido esencial trabajar con horizontalidad y desde el amor. Cada taller, cada exposición de artes visuales y cada evento literario me ha llenado de experiencias positivas sobre cómo el arte nos toca de formas inesperadas, nos ayuda a repensar la forma en cómo nos percibimos en el mundo, cómo nos vinculamos afectivamente y cómo es la relación con nuestras cuerpas. El festival me ha dado la oportunidad de conectar con otras mujeres para saber que no soy la única que tiene miedos, preocupaciones y una serie de opresiones relacionadas al solo hecho de ser mujer. Me deja siempre con ganas de hacer más arte y actividades culturales en esta ciudad", comentó Ros Sánchez.

