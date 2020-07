Emmanuel Espín inspira su obra en el Covid

Durante el confinamiento hemos experimentado una serie de emociones, sentimientos y reflexiones, que han afectado o beneficiado nuestro día a día de manera personal y profesional.

Para el artista multidisciplinario Emmanuel Espín Pineda originario de Tehuixtla, Morelos, este contexto ha sido motivo de reflexión e inspiración, que lo llevó a retomar una de sus grandes pasiones, el arte en barro, pues generalmente su trabajo está enfocado en la pintura.

La inspiración para pintar se me fue, pasó algo como si me hubieran robado la tranquilidad. Entonces, empecé a acomodar mis cosas y descubrí que tenía arcilla de Cuentepec y me puse a trabajarlo. No sé si fue como sentir la muerte a través de la tierra, pero no podía hacer otra cosa más que cerámica, intentaba ponerme a pintar, de hecho tengo varios pedidos que entregar, pero me cuesta mucho, porque requiere de toda mi atención e imaginación y la verdad es difícil, expresó Emmanuel Espín Pineda.

El artista comenzó a trabajar el barro, con la idea de hornear sus piezas en Cuentepec, pero las cosas se pusieron más difíciles cuando cerraron los accesos hacia esta comunidad. Posteriormente, acudió a Tlayacapan, para adquirir más arcilla y ver la posibilidad de cocer sus piezas ahí, pero resultó igual, pues la entrada a visitantes estaba restringida.

Es un trabajo que respeto muchísimo porque tienen una maestría para hacer sus obras, los alfareros de Cuentepec y Tlayacapan son artistas que hacen cosas increíbles. Tuve que improvisar un horno en casa para cocer las piezas, no fue nada sencillo, estuve asesorado por un amigo alfarero de Puebla que me daba varios consejos para trabajar.

Exvoto sobre una familia que venció el Covid-19.

La primera pieza que trabajó estaba inspirada en una Catrina, para el Día de muertos, sin embargo, fue tomando otra forma y de ahí surgió la obra inspirada en el Covid-19.

Esa primera pieza, se fue convirtiendo en ‘La señora del Covid’. Después con la idea de hacer un Árbol de la vida, salieron algunos muñequitos, pero parecía un hombre coronado con esas cosas que tiene la imagen del Covid y lo llamé ‘El Rey del Coronavirus’, haciendo referencia a la situación que estamos viviendo; y realmente no quería dedicarle tanto tiempo a este tema, pero creo que es imposible no trabajar desde tu realidad.

El artista comenta que decidió retomar el trabajo en barro porque hace tiempo, en Tehuixtla se hacían comales de barro; pero desde hace 30 años dejaron de fabricarse.

Me llamó la atención el poder trabajar la tierra y no se me quita la frase bíblica de ‘Polvo somos y al polvo volveremos’, entonces trato de retratar el polvo en algo bello o artístico, con la idea de sacarle una flor a la tierra, eso es lo que impulsó mi trabajo.

“El rey del Coronavirus”, escultura en barro de Tlayacapan.

Posteriormente, con la esperanza de retomar la inspiración para seguir pintando, dejando de lado la arcilla, por lo que empezó a hacer exvotos, los cuales fueron muy bien recibidos por la gente.

Me cuesta retomar la pintura, porque mis obrar tienen imágenes oníricas, no sé si yo esté visualizando una realidad muy triste y no me permite acercarme tan de lleno a seguir trabajando en esta disciplina. Los exvotos surgieron con la idea de ver la pandemia con otro punto de vista, es decir, ya nos pasó esto pero hay que ser agradecidos con las cosas buenas que tenemos y anhelamos tener. A la gente le gustó ese trabajo y realicé un taller en línea, a partir de ahí, me han invitado a dar ese mismo taller en la Secretaría de Cultura de Puebla y en una Casa de Cultura en Oaxaca.

Actualmente, Emmanuel continúa trabajando en su obra, con la técnica de barro policromado, pues siempre ha sido gran admirador del trabajo artesanal.

Emmanuel Espín Pineda, es un destacado artista multidisciplinario, pues se ha desempeñado como escritor, cronista histórico, actor, director de teatro, dramaturgo, pintor y difusor cultural. Su obra pictórica se encuentra en países como México, Marruecos, Francia, España, Bélgica, Estados Unidos en colecciones públicas y privadas.

Participó en la remodelación de la plaza cívica de Tehuixtla Morelos donde elaboró y diseñó un códice de piedra que narra la historia oral de esta población en coordinación con el INAH Morelos.