Emmanuel de la Rosa prepara concierto de música tradicional mexicana

El cantante Emmnuel de la Rosa presentará un concierto de música tradicional mexicana en el foro Papillon de Cuernavaca, el próximo 8 de diciembre a las 20:00 horas, donde tendrá invitados especiales que le acompañarán en esta aventura musical. Los boletos ya están a la venta.

Para este concierto, Emmanuel se presentará junto a un ensamble musical con piano, bajo, percusión y violín. Y, además, abrirá junto a su guitarrista, interpretando un repertorio de música mexicana popular diversa que encantará al público, pues su objetivo es preservar las raíces que nos dan identidad.

“Estoy muy contento con esta presentación, que ofrecerá un repertorio ranchero y de boleros, donde tendré de invitadas a Maritza Ureiro, artista guerrerense que tiene esa parte cultural de preservar las raíces cantando en los idiomas originarios de la montaña de Guerrero, y me parece muy interesante su concepto. También estaré con Ana Ivonne, cantante de pop con la que haremos una combinación muy interesante. Estará mi director musical, el pianista Mario torres y el maestro Mauricio Garza en el bajo”, expresó Emmanuel de la Rosa.

Los boletos para disfrutar de este concierto tienen un costo de 300 pesos (general), y para reservaciones y adquirirlos previamente, puedes comunicarte al teléfono: 747 100 9955.

¿Quién es Emmanuel de la Rosa?

Emmanuel de la Rosa es un cantante y artista originario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que llegó a Cuernavaca hace seis años para estudiar la Licenciatura en Artes en la UAEM, ya que en un principio se sentía atraído por la Cinematografía, que es algo que le gusta mucho, sin embargo, dentro de la carrera tuvo una etapa de autodescubrimiento y se dio cuenta de su talento para cantar y su pasión por la música.

“Ese descubrimiento fue gracias a la música de Chavela Vargas, porque un día una amiga escuchaba su música, y salió la canción de ‘Paloma negra’, me impresionó mucho, yo realmente no la conocía, porque antes no escuchaba tanta música; y me recomendó escucharla y conocer más de ella en su documental, le tomé la palabra y quedé maravillado con ella”.

Emmanuel de la Rosa se ha presentado en diversas partes de Morelos como Cuernavaca, Tepoztlán y Tlayacapan. / Cortesía / Gaby Gómez

A raíz de eso, le surgió ese interés por la música ranchera y decidió seguir indagando sobre las composiciones y canciones que cantaba Chavela Vargas, y así conoció a José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Agustín Lara y Lola Beltrán.

“Me fui haciendo de referencias y descubrí que podía cantar y tenía una intención de hacerlo, entonces empecé a pulir más mi talento, pero al principio solo cantaba para mí, pero un día, platicando con una amiga le dije mi inquietud de cantar en público, pero no sabía cómo acercarme a buscar la oportunidad, y por azares del destino me cayó un evento y esa fue mi primera presentación, que me encantó y de ahí desencadenó una cosa tras otra que han forjado mi carrera”.

Así en su camino, fue encontrando diversas personas que también lo apoyaron y le brindaron el cobijo necesario para desempeñarse en la música, y formar un estilo propio para interpretar la música tradicional mexicana.

“Llevo cantando aproximadamente tres años, y en parte este sueño hecho realidad, ha sido gracias a esas personas que aparecieron en mi camino y que me apoyaron, todo se fue ha ido acomodando para que siga cantando”.

En su concepto musical, Emmanuel aborda la música tradicional y popular mexicana, las rancheras, los boleros y un repertorio oaxaqueño con sones istmeños.

“Mi enfoque artístico va más por la preservación y la difusión de la cultura musical mexicana, y que no que no se pierda porque desafortunadamente hoy en día, hemos estado en un constante cambio, culturalmente hablando. Y mi propósito es preservar y difundir la cultura musical mexicana, y que las nuevas generaciones conozcan sobre estos compositores y que no se pierdan estas letras que al final son un patrimonio cultural mexicano”.

¿Dónde se ha presentado?

A lo largo de su camino musical se ha presentado en diversas partes de Morelos como Cuernavaca, Tepoztlán y Tlayacapan, así como en Taxco, Guerrero, en distintos foros y escenarios importantes. Ha colaborado con la Big Band Jazz de Morelos y la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo (OSFUN).

Emmanuel de la Rosa destacó que por el momento no cuenta con un repertorio de composiciones propias, pero si tiene la inquietud de hacerlo, ya que escribe poemas, frases, cartas y un diario donde expresa todas sus emociones y sentimiento,

“Me encantaría hacer mis composiciones que serían referentes a la cultura mexicana con una mezcla en la parte sentimental, porque al final yo creo que el arte es una expresión del alma”.

Finalmente, Emmanuel compartió que es importante seguir enalteciendo nuestra cultura y nuestras raíces, porque al final es lo que nos da identidad como mexicanos, y toda esa parte tradicional, no se tiene que perder porque es un legado muy importante que debe de permanecer siempre.

