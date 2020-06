En entregas pasadas he comentado cómo en nuestro estado y país vivimos en una situación paradójica, que creo es pertinente recordar en el contexto mundial actual en torno a la discriminación y el racismo.

Tenemos un enorme orgullo por nuestra historia precolombina, por los maravillosos y en muchas ocasiones enigmáticos vestigios arquitectónicos de los sitios arqueológicos, tanto así que cuando tenemos una visita del extranjero, con gusto le llevamos a conocerlos y ante el asombro que causan nos sentimos especiales, parte de un país con una herencia milenaria que impacta por su belleza e importancia. Asimismo, a esta visita le regalamos o le recomendamos que compre alguna pieza de arte popular o artesanía como recuerdo de este viaje, o como utensilio exótico y bello para su hogar, y nuevamente, ante su asombro por lo exquisito de algún bordado, textil, olla, o talla en madera o piedra, sonreímos sintiéndonos satisfechos, sabiendo que eso que se admira también es nuestro, parte de la cultura del país y del territorio al que pertenecemos.

Tenemos una cultura significativa, sabia, muy antigua y productora de espacios y objetos de un altísimo valor artístico. Somos afortunados. La paradoja reside en que no extendemos ese orgullo y esa sensación de apreciación y cariño hacia todos quienes comparten con nosotros ese patrimonio y quienes son curiosamente los que en buena parte lo salvaguardan. Nos gustan mucho las expresiones de esa cultura, pero no tanto quienes la producen y reproducen, ya sea que pertenezcan a pueblos originarios, afromexicanos, o simplemente tengan rasgos indígenas o una posición social diferente.

Hay un sinnúmero de expresiones que les involucran de forma prejuiciosa y negativa. Todos sabemos cuáles son, no tengo que repetirlas aquí. En ellas se decanta un racismo que es casi tan profundo como nuestra herencia cultural. Hacemos malabares mentales para reconciliar esta paradoja, pero todos en el fondo carentes de razón y sentido.

Al perpetuar este racismo no sólo dañamos a quienes va injustamente dirigido, sino que nos dañamos a nosotros mismos, y así perpetuamos una escala de valores que en cualquier momento puede volverse contra nosotros porque es dañina en sí misma. Ese es el quid del asunto, pensamos y actuamos como si existiera una diferencia, un nosotros y un ellos, como si no fuéramos los mismos, los iguales, los semejantes.

Como si ellos no fueran en muchas ocasiones parte importante de lo mejor de nosotros, lo que nos da raíz y significado. Y ya si no aceptamos estos razonamientos, entonces es necesario que comprendamos que desde un punto de vista legal, social, humanista, espiritual y científico la humanidad es una sola, que todos nosotros somos parte de ella, que todos somos iguales en derechos y obligaciones, que ante la vida y la naturaleza el ellos no existe, sólo un diverso y especial nosotros.