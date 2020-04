Ayer estuve “facebookeando” y me encontré con un video de una cantante sui géneris: Flor Amargo. Quizás Usted ya la ha visto en algunos de sus numerosos videos. Ella es compositora, arreglista, pianista, y multiinstrumentista.Considero que ella es muy talentosa, alegre, medio “lurias”pero irradia mucha energía. Ofrece conciertos cortos en las calles de la CDMX; no obstante, el concierto que vi ayer lo ofreció en Bolivia. De alguna manera ella ha inventado ungénero nuevo de interpretación musical, conocido como catartic pop. La canción que interpretó se llama Tiempo, que hasta donde pude entender es de su autoría.

El título de esta canción me hizo reflexionar a lo fascinante que es el Tiempo, desde diferentes perspectivas.Por ejemplo, si comparamos diferentes especies de animales, podemos fácilmente entender que existe un rango general de la duración en cada una. Por ejemplo, una mosca dura un día, mientras un ratón dura dos años, y un elefante y el ser humano viven alrededor de 70 años. Lo interesante del asunto es que el ser humano es la única especie que sabe que nuestro tiempo tiene un (cierto) límite; por lo tanto estamos concientes de nuestra mortalidad, y tenemos una idea relativamente clara de cuánto tiempo nos queda.

Resulta interesante saber que mucha gente, más quedesear vivir más tiempo (por ejemplo, 150 años de forma avejentada), prefiere vivir, sí, más tiempo, pero de juventud y salud. ¿Qué pasaría sí se desarrollara una sustancia para detener el reloj?; por ejemplo ¡18 años para siempre! Tengo una prima que desde hace años se quedó en los 18 años, pero sí, ya se ve un poquito más pasadita de edad que eso. Pero fuera del tema de mi prima, la gente en términos generales piensa que la vida “eterna” se volvería rutinaria ya que muy probablemente -por ejemplo- no conviviría con sus seres queridos (en ese “tiempo extra”). Yo pienso que sería aburrido vivir para siempre. Pues no sé, pero yo si me echaría otros 140 añitos más, antes de emigrar de esta canica azul.Tengo un amigo que, sus cuates más cercanos, lo cotorrean mucho porque dicen que ya está un poco avanzado de edad, es más, le dicen “el Tata”. Por ejemplo, una de las bromasque le hacen cuando vamos en la marcha del 1 de mayo (día del trabajo) es que, cuando él pasa por una funeraria en la calle Matamoros, la persona que está vendiendo los ataúdescon su dedo índice, con una risita maliciosa lo invita a pasar para hacerle un presupuesto.

¿Pero por qué escogí este tema? Pues fíjense que en mis clases de Biología Evolutiva en la UAEM, algunas veces les menciono a mis estudiantes que el Tiempo es tanto en la naturaleza, que “Diosito” tiene un puesto y lo vende (el Tiempo) en tianguis como el que se pone en Chamilpa los domingos. Es decir, éste junto con el Espacio es uno de los aliados más importantes de la evolución del planeta. Además de esto, hay muchas cosas que muchos seres humanos estamos reflexionando en estas últimas semanas con el tema del COVID-19, y la verdad es que, a veces a veces sueño con la invitación que me está haciendo el vendedor de la funeraria y -afortunadamente hasta el momento- despierto y me doy cuenta de que solo es una pesadilla. Pero si algo es un hecho de esta lamentable etapa, es que (en términos generales) no hay “favoritismos” con esta pandemia, a cualquiera nos puede pasar, incluyendo los chairos, los fifis, los de la mafia del poder, los conservadores, los corruptos (“los normales”) ylos de cuello blanco, los neoliberales, los campesinos; en esto, no hay racismo. También entiendo que una persona adinerada tiene mayores posibilidades de atenderse en un hospital privado, por ejemplo, pero básicamente todos estamos en el mismo barco y bajo las mismas posibilidades.

Regresando al tema de la cantante Flor Amargo(Tiempo), solo me resta mencionar que su energía y ganas de vivir (al menos así lo aparenta ella) es una forma alterna de decirnos a todos: Ánimo, vamos a salir de ésta. Y que además esperemos que este mal Tiempo, solo será una triste etapa del Homo sapiens y que ojalá que tengamos experiencias aleccionadoras para bien de la humanidad; de no existir esto, ¿entonces mejor nos debemos extinguir? Mmmm, no sé pero…¡al tiempo!