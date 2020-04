El sistema educativo en México vs Covid-19

La educación es un pilar importante para el desarrollo de un país. En el caso de México, con el coronavirus, quedaron visibles las deficiencias que hay en el sistema educativo mexicano.

El día lunes 20 de abril se iniciaron las clases de “Aprende en casa”, programa a distancia implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el nivel de Educación Básica y así no perder el ciclo escolar a consecuencia del coronavirus. De acuerdo al secretario de educación, Esteban Moctezuma, dicho programa se sustenta en los libros de texto gratuito y se trasmitirá por la radio, internet y principalmente por televisión, sin embargo, dicha estrategia muestra observaciones por parte de maestros y padres de familia, ya que su planeación no permite el fácil acompañamiento de los padres hacia sus hijos en las clases por televisión.

Esto refleja que un gran sector de la sociedad no está preparada para el uso de estas herramientas para continuar las clases a distancia ya que por los horarios programados y las ocupaciones de los padres no les da tiempo ver con sus hijos las clases y no alcanzan a tomar nota, además los temas no van en un orden como lo marcan los bloques de estudio, sino que tomaron contenidos desfasados.

Lo que busca el gobierno es que no se pierda el ciclo escolar estando abierto a varias alternativas, y esto es plausible pero también demuestra que en México no se ha aprendido de la historia. Recordemos que en 2009 se vivió la pandemia del H1N1, donde también se suspendieron las clases aunque de manera más breve; sin embargo, en materia educativa no se echó andar algún plan ante futuras situaciones como las que vivimos hoy en día, es decir, no se llevó una política educativa que capacitara a los maestros respecto a clases virtuales, el manejo de plataformas y demás tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), así como en las futuras generaciones de maestros, donde a los estudiantes se les ha dado un mínimo de clases de acuerdo a sus planes de estudio sobre el manejo de plataformas educativas y que en algunos casos es de forma optativa. En este sentido la SEP también ha fallado en apoyar a los docentes con capacitaciones en el manejo de estas herramientas, ya que en muchos casos se cobran los cursos que promueve la SEP, siendo que es una obligación del gobierno proporcionar las herramientas de trabajo a sus profesores.

La formación de los maestros está centrada en su mayoría a las clases presenciales estancándose en lo básico, dejando en un segundo plano el enfoque virtual, y tan es así que en las asignaturas que enseñan el manejo de las plataformas para dar clases son de empresas privadas, generando una dependencia a Classroom, Zoom y Skype, principalmente, ya que la SEP no ha generado una plataforma propia.

A este panorama no escapan las universidades públicas, pues han tenido que recurrir en varios casos a herramientas digitales comerciales, donde un gran número de académicos no conocen a fondo el manejo de dichas herramientas, por lo que van aprendiendo sobre la marcha, situación que comparten con los mismos alumnos y que muchos de ellos no cuentan con ordenadores e internet de acuerdo a su contexto.

Por ello, ante esta crisis, como dijo Einstein "No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos…Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”.