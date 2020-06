“El pueblo tiene Sed”

El siglo pasado un magnicidio nos revolcó como un tsunami, parece que el matar a Presidentes o candidatos en México sirve para distraer o causar miedo o inestabilidad, el cambio que tuvimos que afrontar aquel año. El pasado 23 de Marzo para ser más precisa el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, con el inició del confinamiento y entre las cuestiones políticas y de salud, paso como desapercibido.

Han pasado 26 años desde aquel momento tan terrible que lastimo a la familia Colosio, pero también al pueblo de México, acaso se tenía que hacer esto por la economía tan frágil y ser un distractor como lo mencionó, porque las finanzas también sufrieron una gran desestabilización. Hoy tenemos al Covid19, provocando muerte y también problemas financieros en la sociedad y lastimando a las familias mexicanas a las mujeres a los niños y a los hombres que como jefes de familia los embarga la desesperanza . Las palabras tan sonadas de Colosio no se han borrado, hoy más que nunca están tan presentes hasta parece escucharla todos los días “veo un México con hambre y con sed de justicia”, sobre todo los médicos los hospitales, sí aquel momento estaba en el poder los adversarios como los llama el presidente de la 4T, por cierto colabora en el gabinete de la 4T, una persona que en su momento también eran del equipo incondicional de Luis Donaldo Colosio, Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad, ya olvidaría las palabras de Colosio, desde SEDESOL conocía al candidato fallido. SEDESOL se hizo por instrucciones de Salinas, para los programas sociales y sobre todo fue un salvavidas en aquellos años para todo el problema de Chiapas con el EZLN.

Como poder olvidar ese momento dónde un grupo de supuestos guerrilleros querían hacer notar al gobierno Salinista, que los indígenas no tenían idea de lo que era el TLC Tratado de Libre Comercio, por cierto que Salinas de Gortari, decía que con el TLC, tendríamos productos de calidad y a menor costo; que acaso en nuestro país no tenemos lo Hecho en México está bien hecho, tan mencionado, hoy vemos la polarización a lo que nos ha conducido tanto en comercio como en valores, creo que también estaban incluidas las armas que pasan con gran facilidad a nuestro país para que el crimen organizado no le falte parque y cuernos de chivo y otras armas que cada día son más sofisticadas. A los grupos indígenas en nada ha beneficiado el TLC, en aquel año se veía a los Zapatistas con cubre bocas, llamados “encapuchados” o “pasamontañas”, bueno creo que ellos nos podrán decir cómo podemos usar justo el cubre bocas, ellos ya llevan muchos años usando este sistema, pienso que el Covid19 no estará presente en la comunidad de los Zapatistas, si es que siguen usando cubre bocas. Retomando el TLC bueno estas comunidades indígenas de Chiapas, siguen sin caminos, muchos obviamente sin internet y sin luz, luz de alumbrar la otra luz siempre les ha faltado, por eso están sumidos en la pobreza, sin escuelas con migrantes y grupos que los despojan de sus tierras. Un México con sed de justicia. Por cierto en los próximos días se verá lo del TLCAN Tratado de Libre Comercio para América del Norte; por cierto que cambiará de nombre a Acuerdo Estados Unidos – México – Canadá AEUMC.

Un México que no sabe como librar la pandemia, sin material médico, sin pruebas, como manejar los semáforos, vemos como muchos tienen que salir estado en rojo el semaforo, para poder traer el sustento a su familia, arriesgando su bienestar y su vida, pero también se vuelven un peligro para los demás, el gobierno federal pasa la bolita a los estados para que los gobernadores decidan el manejo del semáforo, cuantos morirán o cuantos se quedaran en la pobreza por el confinamiento o cuantos perderán sus negocios. Para que el ejecutivo se lave las manos como Poncio Pilato , es una lavadera de manos de todos los que están al frente de resolver la situación de salud y financiera.

Las giras para dar el banderazo del tren maya, ¿cuánto dinero genero el mover a un Comboy de camionetas de súper lujo, que sólo en gasolina se hizo un gasto fuerte a menos que compraran la gasolina a los huachicoleros, el transformar un hangar por mínimo que parezca para la conferencia de prensa, seguro tuvo otro gasto, por cierto que los Dioses Mayas o más bien Tlaloc, le dío la bienvenida al presidente y lo acompañara en su recorrido, por destruir su territorio y si Tlaloc, el Cha-mool le lanza una maldición que no diga que fueron sus adversarios.

