'El mundo es una planta carnívora' se presentará en Cuernavaca

La actriz María Kemp ha puesto en alto el nombre de México en Egipto con la obra de teatro "El mundo es una planta carnívora", la cual presentará en Cuernavaca, con dos funciones, el miércoles 24 de noviembre en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y el 30 de noviembre en el Teatro Ocampo. Entrada libre.

Este importante monólogo, es un proyecto realizado por la actriz junto con la directora Valeria Fabbri, el cual fue impulsado a través del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Morelos 2021.

El monólogo "El Mundo es una planta carnívora" está inspirado en Lavinia: un personaje de la obra “Titus Andrónicus” de William Shakespeare. Lavinia es una mujer a quien le cortan las manos y la lengua, una mujer que probablemente se dio cuenta que cuando tuvo la posibilidad de hablar, quizás nunca dijo nada.

"Es un monólogo que se cuenta a través de la percusión corporal, la lengua de señas y del teatro; un monólogo auto ficcional que está inspirado en el personaje de Lavinia de William Shakespeare. Este monólogo tiene que ver un poco con la relación que yo tengo con ese personaje y que cualquier mujer también puede tener con ella; asimismo, plasmo esa relación con mi diario personal de sueños”, expresó María Kemp.

En conjunto con Valeria Fabbri, quien construyó la dramaturgia, trabajaron en este monólogo a partir del diario de María, resultando en una obra que dura aproximadamente 45 minutos y que combina perfectamente las artes de percusión corporal y el teatro con el lenguaje de señas.

“Va bastante de la imposibilidad de la comunicación, especialmente por este personaje de Lavinia que queda imposibilitada a comunicarse al menos como ella lo había entendido y hecho desde siempre. Si bien estamos hablando de un acto violento, la forma en la que se aborda la historia es como una caricia que tiene estos tintes agridulces, de pronto hay risa y de pronto momentos un poco más tensos, pero al final se rescata la sensación de calidez que tiene por sí misma, tocando un tema tan fuerte como lo es la no posibilidad de comunicarte”, comentó Valeria Fabbri.

Cabe destacar que para la realización del monólogo también se tomaron en cuenta diversos puntos de vista, no sólo el hecho de no tener manos y lengua,sino que hay una analogía importante entre la actriz y el personaje.

“La analogía se presenta en una ocasión cuando María Kemp, estuvo en Nueva York y no pudo trabajar en una gran compañía de percusión corporal porque no tenía la Visa, y así cierto tipo de analogías que nos están recordando constantemente las ganas que tenemos de ser escuchadas”.

Asimismo, María Kemp comentó que una pregunta fundamental de la que parte el monólogo es, “Si pudieras volver a hablar por un momento en tu vida, ¿que es lo que dirías?, pues el personaje se da cuenta que no existe su voz, que siempre ha sido así, pues desde antes no la escuchaban y sus pensamientos se quedaron en su cabeza.

Pensando en un público internacional, la obra fue escrita en español y en inglés. El proceso creativo fue muy rápido, sin embargo, el monólogo empezó a gestarse desde mucho antes con el apoyo del PECDA Morelos en el 2021, desde investigar sobre la tragedia, por dónde iba a ir, cómo comunicar y meter el lenguaje de señas.

Su estreno fue en Egipto en el International Monodrama Festival en septiembre pasado, donde fue acreedor a los premios de Mejor Obra, Mejor Actriz y Mejor Dirección

“Había una gran emoción por parte de ambas, yo no me lo esperaba, estábamos muy seguras de la calidad del proyecto y confiamos mucho en él, sin embargo, no había una expectativa más allá, y fue una grata sorpresa que sucediera y que nos lleváramos los premios más importantes”, destacó Valeria Fabbri. Asimismo, María Kemp dijo: “Es muy bello representar a México allá, y que nuestro trabajo esté presente en el mundo”.

Ambas funciones serán gratuitas, con aforo limitado debido a las medidas de salud e higiene por la pandemia del Covid-19, al finalizar la presentación, María Kemp y Valeria Fabbri realizarán una charla para hablar sobre los procesos de la obra y compartir un momento con el público.

Acerca de María Kemp

Actriz, bailarina de tap y percusionista corporal egresada del Centro Universitario de Teatro. Ha trabajado con directores como Lorena Maza, Mario Espinosa, Emma Dib, Clarissa Malheiros, David Gaitán, Mariana Gándara, Khalid Freeman, entre otros. Cofundó la compañía Tribu Teatro con la obra “El Coro”, ganadora del FITU 2016, ganadora del Grand Prix du Festival des Ecoles Supérieures d’ Art Dramatique de Marruecos en 2017, ganadora del Sharm el Sheikh International Theater Festival for Youth en Egipto 2018 y con diversas temporadas en la Ciudad de México. En 2019 fue parte del circo cabaret ALL STAR U.S.A Entertainment dando funciones ininterrumpidas durante seis meses en Turquía.

Ganadora del premio a Mejor Actriz con la obra “El mundo es una planta carnívora” dentro del Cairo International Monodrama Festival 2021. Actualmente forma parte del Colectivo Mujeres Pájaro Teatro en México.

Instagram: @mariadelkemp - @una_plantacarnivora









