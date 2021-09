El Metropolitan Opera regresará a Morelos

En el Centro Cultural Teopanzolco se anunció el regreso de las transmisiones del Metropolitan Opera (Met) desde Nueva York en su temporada 2021-2022, la cual se realizará del 9 de octubre de 2021 al 4 de junio de 2022. En este lapso, se presentarán 10 títulos en alta definición a través de la pantalla gigante y subtítulos en español para el disfrute del público morelense.

Hugo Juárez Ríos, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó que esta importante actividad se trata de un logro en colaboración con el Auditorio Nacional y Amigos de la Música A.C.

"El Met suspendió la temporada 20/21 por la evolución de la pandemia, y durante 19 meses no ofreció funciones presenciales. Ahora, nuevamente regresan las funciones, y en el CCT se tomarán las medidas de higiene necesarias, para seguridad del público", comentó Hugo Juárez.

Cabe señalar que las transmisiones de las espectaculares escenificaciones musicales de talla mundial que ofrece esta nueva temporada, incluye cuatro premieres, nuevas óperas y producciones, así como la reposición de algunas obras clásicas.

"La temporada abre el 9 de octubre a las 11:55 horas con la reposición de 'Boris Godunov' de Modest Mussorgsky, una obra que retrata la vida en el poder y la caída funesta de Boris Godunov, el primer zar de Rusia", detalló Patricia Tello Sarabia, directora del CCT.

Para el 23 de octubre, a las 11:55 horas se transmitirá "Fire Shut Up in My Bones" de Terence Blanchard, ganador de un premio Grammy. Esta obra marca un hecho histórico, pues se presenta por primera vez en el escenario del Met la ópera de un compositor afroamericano.

"El ciclo 21/22 cobra interés porque contiene el mayor número de óperas nuevas que se estrenan en una sola temporada desde 1928/1929. Las obras nuevas son 'Fire Shut Up in My Bones' de Terence Blanchard, 'Eurydice' de Matthew Aucoin y 'Hamlet' de Brett Deany", comentó Patricia Tello.