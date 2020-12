El legado de The Beatles

Sin duda The Beatles es considerado el grupo de rock más exitoso e influyente del siglo XX y de lo que llevamos de este siglo, y en vista de que en este año se cumplen 40 años sin John Lennon, líder de la agrupación, vemos pertinente recordar algo de su obra.

Y bien, en días pasados se conmemoraron 19 años de la partida de George Harrison, el guitarrista de The Beatles, y la semana entrante (8 de diciembre) se cumplen 40 años de la muerte de John Lennon, también cabe mencionar que el 8 de mayo de este año se celebraron los 50 años del último disco en publicarse del Cuarteto de Liverpool, Let It Be, y no se diga que mañana 3 de diciembre se cumplen 55 años del álbum Rubber Soul que fue un trabajo revolucionario para ese entonces y la antesala al LP Revolver que vino a ser un parteaguas en la forma de hacer música; y por último el 4 de diciembre de 1964 salió a la venta el álbum Beatles For Sale que para muchos es considerado el trabajo menos destacable de The Beatles.

Una vez expuesto lo anterior, era inminente escribir un poco sobre la obra musical del que para muchos es el mejor grupo de rock de todos los tiempos, y no es para menos, The Beatles no sólo fue exitoso en el Reino Unido de Gran Bretaña sino que fue todo un fenómeno a nivel mundial derivado del gran éxito que obtuvieron en la Unión Americana con su single “I Want To Hold Your Hand” que venía en el disco hecho especialmente para el mercado estadounidense, “Meet The Beatles!”, con lo que da inicio a la llamada “invasión británica”, una oleada de bandas de británicas que acaparaban la industria musical (The Rolling Stones, The Animals, The Kinks, por mencionar algunas), y con ello la llamada “beatlemanía” que se vería reflejada en el filme “A Hard Day´s Night”.

Fue tal el éxito musical y comercial de The Beatles que les valió en 1965 una condecoración de la reina Isabel II como Miembros de la Orden del Imperio Británico por su gran aporte a la industria musical de su país, siendo este hecho un vínculo entre la realeza y el pueblo y además siendo un precedente en otorgar tal distinción a artistas. Años más tarde John Lennon regresaría la medalla como forma de protesta por la Guerra de Vietnam.

Los primeros tres discos de The Beatles fueron bien recibidos por el público, pero para el cuarto trabajo discográfico publicado el 4 de diciembre de 1964, Beatles For Sale (Beatles A La Venta), se mostraba a un grupo cansado físicamente producto de su éxito comercial y tan es así que ante la falta de tiempo para componer canciones originales tuvieron que hacer uso de temas de otros autores. Así, podemos observar en la portada de dicho disco a unos Beatles en el Hyde Park de Londres en un entorno otoñal con rostros más sobrios y quizás cansados a diferencia de las que vemos en Please Please Me y A Hard Day´s Night. A pesar de haber sido un éxito en Gran Bretaña, Beatles For Sale carece de fuerza en relación con sus antecesores, pero es un buen disco para escuchar en la época navideña.

En 1965 The Beatles publicó su quinto disco, Help!, así como su segundo largometraje con el mismo nombre dirigido por Richard Lester (quien dirigió Superman II y Superman III con Christopher Reeve como El hombre de acero), en donde encontramos temas como Yesterday y Ticket To Ride que son clásicos de la banda. En este año emprenden otra gira por Estados Unidos donde Los Beatles dan conciertos masivos en estadios, muestra de ello es su histórica presentación en el Shea Stadium, casa de los Mets de Nueva York, siendo así pioneros de los conciertos de rock a gran escala.

Para finalizar 1965, The Beatles publica el 3 de diciembre un disco que vendría a ser el inició de una nueva etapa musical no sólo para los mismos Beatles sino en la historia del rock, se trata de Rubber Soul, que a partir de este LP en adelante las canciones serían netamente de la banda, no hay un solo cover (también en A Hard Day´s Night no hay covers), y además se introducen a una experimentación en los sonidos musicales y en instrumentos (gracias a las máquinas de grabación de 4 pistas) como el sitar que es la aportación de Harrison derivada de su interés por la India.

En Rubber Soul, encontramos el mejor trabajo discográfico de la banda de Liverpool hasta ese entonces, y no es para menos, pues abren el álbum con Drive My Car, una canción que tenía todo para ser lanzada como single y llegar al #1 en las listas de popularidad. Como segundo track está Norwegian Wood, obra cantada principalmente por John Lennon y que representa una base de lo que sería el rock psicodélico. George Harrison contribuyó con dos piezas de su autoría: Think for Yourself y If I Needed Someone que muestran el gran talento del guitarrista como compositor. Hay que mencionar que en este disco encontramos además de Norwegian Wood, tres canciones más de John Lennon que son ya clásicas en su repertorio: Nowhere Man, Girl, y así como In My Life (se dice que con esta última canción, John Lennon expresaba que había empezado a madurar como compositor). Otro aspecto importante de Rubber Soul es su portada, una fotografía que muestra un efecto visual como si los rostros de Los Beatles estuvieran expandidos por toda la caratula del álbum, algo innovador visualmente hablando para las portadas de discos en ese entonces. Sin duda, Rubber Soul es un gran trabajo discográfico por lo que exhortamos al lector a escucharlo.

Como se mencionó, el último álbum en publicarse de Los Beatles fue Let It Be en 1970, por lo que los integrantes emprendieron caminos diferentes. Tanto George Harrison como John Lennon dejaron trabajos musicales que fueron exitosos, resaltando en el primer caso el disco triple “All Things Must Pass”, mientras que en el segundo tenemos obras como “Imagine” o “Double Fantasy”, y que en estos momentos son propicios para ser escuchados. Sin duda, The Beatles como agrupación fue parteaguas en varios aspectos, influyendo en muchas otras bandas de rock, y también en su trabajo por separado los miembros de The Beatles desplegaron una obra que es digna de ser escuchada.