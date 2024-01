El CDC Los Chocolates celebrará su sexto aniversario con evento especial

El Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates celebrará su sexto aniversario con un evento especial los días 19 y 20 de enero con un evento especial denominado "Pensar hacia fuera. Pensar hacia dentro. Conversaciones sobre la colectividad", con actividades diversas para niños, jóvenes y adultos. La entrada será gratuita.

"El 19 de enero el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates cumple su sexto aniversario, y tendremos un evento especial, cuya intención no es solamente celebrar, sino pensar a conciencia qué estamos haciendo como gestores culturales, qué no estamos haciendo, qué ha funcionando y que no", expresó Leonardo Esquivel, director del CDC Los Chocolates.

Asimismo, destacó que este es el segundo encuentro, ya que el primero fue el año pasado igualmente en el marco del aniversario.

"El año pasado, invitamos a todos los colectivos posibles para platicar sobre mesas de trabajo precisamente esto, qué proyectos se tenían en puerta para 2023, pasó ese año, ya estamos en 2024 y por eso la intención del segundo encuentro es pensarnos, cómo nos fue, qué hicimos, qué no hicimos, cómo pinta el 2024 para ellos como agentes culturales y de este lado de la institución como mediadores culturales. Por eso el nombre de 'Pensar hacia afuera. Pensar hacia adentro", una onda muy introspectiva, el subtítulo es ‘Conversaciones sobre la Colectividad', porque precisamente es reflexionar sobre esto".

Las actividades inician el 19 de enero a las 16:00 horas con la tradicional partida de pastel y la conferencia magistral: "Teatro comunitario y proyectos colaborativos" a cargo de los maestros Víctor Esquide y José Manuel Galván.

"Vamos a partir un pastel, que siguiendo con la cuestión de salud, cada quien tomará su cupcake y podrá disfrutar posteriormente de la conferencia sobre 'Teatro Comunitario y Proyectos colaborativos' a cargo de agentes con más de 40 años trabajando. Y precisamente, parte de las personas que van a participar, son aquellas personas por las que gracias a ellos tenemos centros comunitarios como Los Chocolates, constantemente con un factor de memoria en las actividades".

Y el sábado 20 de enero, las actividades continuarán desde las 09:00 a las 14:00 horas con talleres, conversatorios, Mercadito Comunitario, Función de títeres y música en vivo.

"El sábado 20 de enero vamos a seguir la celebración, e inciaremos actividades a las 09:00 horas con el taller 'Entrenamiento consciente adultos y adultos mayores' a cargo de Be Safe, que son consultores en materia de género, y es un taller de defensa personal para mujeres y entrenamiento consciente. Para nosotros es muy importante compaginar la idea del entrenamiento consciente y defensa personal porque quienes más dejamos de hacer actividad física somos las personas adultas, y eso aunado a temas que tienen qué ver con violencia de género, nos parece muy importante comenzar el segundo día con esta actividad. Asimismo, nos acompañará una banda de música de la Carolina, que estuvo con nosotros en la reapertura del espacio en agosto de 2022, será algo muy especial".

Las actividades y conversatorios están dirigidas a las infancias, adolescencias y adultos que son los tres públicos más importantes del CDC Los Chocolates.

"Las infancias especialmente, que muchas veces no tienen lugares a donde ir, porque casi todo está enfocado a los jóvenes y adultos, pero aquí los padres de familia han encontrado un buen espacio; y debemos cuestionarnos qué y cómo estamos trabajando con las infancias. Los conversatorios estarán a cargo de las colectivas que han activado este espacio en el último año. Asimismo, trabajamos en darle voz a las adolescencias y juventudes, que es algo muy importante, porque están pasando por momentos muy difíciles para ellos mismos y reflexionar cómo les damos un lugar seguro. Y para los adultos mayores, habrá una sesión de juego, para hacer consciencia de cómo se incorporan a actividades que creemos que ya no pueden hacer"

Leonardo Esquivel, detalló que el CDC Los Chocolates se ha consolidado como un espacio fundamental para la comunidad en la colonia Carolina y sus alrededores, y es fundamental darle seguimiento al proyecto.

"Para el primer lustro de vida, los Centros de desarrollo comunitario, tienen idea cuál ha sido su impacto y cómo han funcionado en las comunidades. Cuando ya entendiste varios puntos, sabes fijar un rumbo, ir hacia allá y continuar a construir. Este es nuestro último año de actividades del sexenio, y queremos trabajar en bloques constructivos para que quien llegue lo haga con los brazos abiertos, y le de continuidad a las actividades que se han generado con la comunidad".

Consulta la programación completa de actividades de aniversario y su horario, en las redes sociales del CDC Los Chocolates.

