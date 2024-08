Efraím Blanco presenta 'La Balada de los Niños Muertos' en Marambo Fest

El escritor morelense Efraím Blanco presentó su libro "La balada de los niños muertos", el cual ha sido reconocido a nivel nacional. Esto como parte del 5to. Festival de Cómic Marambo 2024 en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) Juan Soriano.

La presentación estuvo a cargo del autor, acompañado de la escritora y poeta Denisse Buendía, quien definió a esta obra como "Un libro que explora la vena periodística, pero desde el lenguaje fantástico y poético".

Su nueva edición es publicada por el Fondo de Cultura Económica y cuenta con las ilustraciones del artista italiano Daniele Serra.

¿De qué trata el libro?

Efraím sitúa al lector en un lugar llamado Gatonegro, que es cuna de leyendas de fantasmas, los niños vivos juegan en tanto la luz lo permite. A veces, cuando uno de ellos se distrae y se queda hasta que cae la noche, el Señor Muerte aparece, y los niños muertos lo miran enojados arrebatar otra vida.

Sin embargo, desde el plano que habitan, los niños muertos ya se han cansado de sólo jugar en las tardes, asomarse por las ventanas y cantar una balada triste en el camposanto, ellos claman justicia y saben que es momento de detener a su asesino.

"'La Balada de los Niños Muertos' es la punta del iceberg que representa el desenlace prácticamente en la parte más terrible de la humanidad, que tiene que ver con la maldad, la desigualdad, la injusticia. Y está personificado en una persona como cualquier otra, que muchas veces incluso es quien se encarga de cuidar y llevar la justicia, y eso es el Señor Muerte", expresó Efraím Blanco.

"La balada de los niños muertos" es el libro de Efraím Blanco publicado por el Fondo de Cultura Económica. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Una obra de dualidad para niños y adultos

Destacó que fue escrito para ser un libro para niños y jóvenes, pero se ha ido transformando tanto en su paso por las ferias y presentaciones, porque llega de una manera fuerte a los adultos.

"Hay gente que luego lo ven, leen el título y las ilustraciones, y piensan que no quieren que sus hijos lean esto porque está muy fuerte. Sin embargo, no es un libro necesariamente solo de dolor, tristeza y terror, también está esa otra parte que tiene qué ve con la esperanza, la diversión, hay muchas risas y escenas en las que, la historia en realidad para los niños y niñas que lo leen está en los fantasmas, en los alebrijes; y los adultos, entendemos una cosa distinta. Si hay una dualidad y está presente la luz y la oscuridad de principio a fin".

Efraím Blanco y Denisse Buendía comentan el libro La balada de los niños muertos. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El autor, detalló que, "La balada es justamente toda aquella música que está sonando todo el tiempo a través del libro. Y en el caso del Señor Muerte, la balada suena cada vez que mata a un niño, a una niña, a una mujer, escucha algo distinto. La balada se va conformando con estas diferentes tonalidades, notas, momentos, sonidos de la muerte y de la vida".

Respecto al trabajo de ilustración de Daniele Serra, Efraím dijo que la invitación al artista surgió por parte del Fondo de Cultura Económica, le mandaron el libro y a Daniele le gustó mucho el estilo y llegaron al acuerdo de que él podría trabajar libremente sin un guion específico, e incluso se jugó con el diseño del texto.

Denisse Buendía, comentó acerca de los personajes, sobre los escenarios y paisajes que tiene el libro que le remiten a ciertos espacios y lugares de Cuernavaca. Asimismo, realizó varias preguntas al autor, para dar pie a la charla.

"Este libro me impacta profundamente y me crea un conflicto como lectora porque es un libro hermoso en su texto, en su composición, maravilloso en la ilustración, pero muy doloroso, este dolor que está cobijado por el lenguaje poético pero que no deja de doler porque me parece que habla sobre las diferentes violencias que vivimos como país y sobre todo en una población que está indefensa que son las infancias", comentó Denisse Buendía.

En 2019, el libro "La Balada de los Niños Muertos" fue ganador del Premio Bellas Artes de cuento infantil y juvenil “Juan de la Cabada” y posteriormente, el Fondo de Cultura Económica lo retoma para esta nueva edición que se distribuye en la actualidad.

Y recientemente, fue ganador en la categoría Libros Juveniles Originales de la XLIV edición de los Mejores Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro del Fondo de Cultura Económica.