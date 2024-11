Para continuar con los festejos por su 30 aniversario, Ediciones Eternos Malabares realizó el Festival Internacional de Poesía 2024 en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), con la participación de poetas de diversos estados de la república mexicana y otros países con el objetivo de generar un encuentro e intercambio cultural.

En esta ocasión, se contó con invitados de Argentina, Ecuador, Francia, Irán, Perú, Venezuela, Rusia, Brasil y Guatemala, así como de varios estados de México como Morelos, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, CDMX y Chiapas. Por lo que se congregó a diversos autores del mundo y del país, lo cual se tradujo en uno de los eventos literarios más importantes en Morelos, organizado por una editorial con destacada trayectoria, considerada de las pioneras y más destacadas en la entidad.

El festival transcurrió a través de distintas mesas de lectura, la primera estuvo integrada por Hélène Blocquaux (Francia), Svetlana Garza (México-Rusia), Adriana Tafoya (CDMX) Miguel Ángel Coletti (Perú), Pamela González (CDMX) y Rocío Noblecilla (Ecuador). La segunda mesa se integró por Chungtar Chong (Venezuela), María Helena Leal Lucas (Brasil), Verónica Volkow (CDMX), Herman Bellinghausen (CDMX), Isaías Alanís (Guerrero) y Abraham Chinchillas (Hidalgo).

La tercera mesa estuvo a cargo de Mohsen Emadi (Irán), Ricardo Venegas (San Luis Potosí), Itzel A. Sosa (Morelos), Armando Alonso (CDMX), Máximo Cerdio (Chiapas) y Eduardo Mosches (Argentina). Y finalmente, la cuarta mesa se integró por Carlos López (Guatemala) Ginna Ramírez (Chihuahua) y Alex Campos Oliver (Morelos). Asimismo, esta actividad contó con la participación del músico de conservatorio Vladimir Bendixen y del maestro Julián Cruzalta.

Durante la clausura del festival, el maestro Julián Cruzalta recalcó la importancia de que las instituciones dedicadas a la promoción de la cultura apoyen este tipo de actividades, toda vez que, constitucionalmente es su obligación impulsar la lectura a través de la promoción de autores representativos, y no sólo prestar los espacios que son recintos que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos, y agradeció a la gobernadora por el espacio para la realización del evento, pero insistió: "necesitamos más apoyo de Margarita González Saravia, ceder un espacio y decir que no hay presupuesto no basta, eso no es una gestión para la cultura", expresó.

El Festival Internacional de Poesía tuvo como invitados a nueve países. / Cortesía | Ricardo Venegas

¿Cuál es la historia de Eternos Malabares?

Ediciones Eternos Malabares se fundó en 1994, por iniciativa de Ricardo Venegas, éste año la editorial cumplió 30 años en Morelos, lo cual la convierte en la más antigua de la entidad, y cuenta con un catálogo que ronda hoy los 300 títulos.

La casa editorial tiene como principal objetivo dar continuidad a la difusión de la cultura literaria en el estado y en el país. Para tal fin, cuenta con varias colecciones como Mester de Junglaría, de poesía; la Saeta del Centauro, de ensayo; El Perseguidor, de narrativa; Cofrades, de antologías; Uña al Trompo, infantil; Talleres Literarios, y una colección especializada en humanidades y derecho. Como casa editorial independiente nunca ha dependido de ningún organismo gubernamental, lo cual multiplica sus méritos.

Además, ha realizado importantes coediciones con instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes (2013), la Secretaría de Educación Pública (2013), la Universidad de Castilla La Mancha (España, 2016), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 2016), la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA, 2017) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM, 2015-2021), Universidad Santiago de Cali, Colombia (2018), El Colegio de Morelos (2020-2021), Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia (2021), entre otras. En 2018 la editorial obtuvo el apoyo de la convocatoria de Apoyo A La Traducción, Edición o Reedición de Autores Portugueses: Portugal-Guadalajara 2018, convocada por República de Portugal, a través de su Ministerio de Cultura. También ha obtenido el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con Fomento de Proyectos 2022 para editar varios libros.

