Édgar Vivar presenta obra online

El primer actor Edgar Vivar presentará la obra “Bitácora de un encierro y un gato con estrabismo” este domingo 25 de octubre a las 18:00 horas como parte del proyecto virtual Teatro en casa que se transmitirá desde la plataforma www.teatroencasa.com.mx en vivo.

La obra “Bitácora de un encierro y un gato con estrabismo” de Andrea Belén Sansa, cuenta la historia de un humano que lleva en cuarentena más de 180 días, en su crisis comienza a cuestionarse las razones de su existencia con su crítico más feroz: su gato, empezando un interesante diálogo con él.

“Se trata de una obra muy divertida dentro de esta nueva modalidad de teatro a través de la red. De una manera alegre nos muestra un poco lo que nos está pasando a todos, sobre un encierro; es un hombre que empieza a hablar con su gato y de repente el gato le responde, la situación es muy cómica y esperemos que la gente pase un gran momento”, expresó Edgar Vivar.

Con una amplia trayectoria en teatro y televisión, el actor menciona la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías como alianza para seguir contando historias, tal como ha pasado durante varios años.

“Me imagino que habrá sido la misma sensación, guardando las proporciones de cuando se inventó el cine, que los actores de teatro lo veían con ciertas reluctancias y presentaban sus acciones de una forma exagerado, pero los que primero se atrevieron fueron quienes después se convirtieron en las grandes estrellas. Explorando las posibilidades, estamos ante el mismo reto, el comunicar, provocar y conmover a través de una plataforma nueva a un público que ahí está; eso es lo más impresionante, no sabes el alcance que tiene, ni tienes idea de qué partes del mundo te están viendo pero ahí están, eso es maravilloso, a mí me encanta y es algo que me motiva y me hace estar aún más comprometido con mi trabajo”.

Asimismo agregó, “El contar historias ha evolucionado y no deja de ser interesante, y justamente no sabemos hasta dónde más va llegar esto, pero si no hubiese ese espíritu humano de descubrir y aventurarse, el hombre nunca hubiera llegado al Amazonas o a un nuevo continente, como decía Amado Nervo ‘que quién será el Cristóbal Colón de otro planeta’, entonces el espíritu humano ahí está”.

Respecto a la función del domingo, Edgar estará acompañado de manera virtual por un elenco integrado por Yezz Martínez, Luz Amelia Holguin, Ofelia Alcaraz, Mauricio Uribe y Yaneli Rodríguez; mientras él interpretará al gato con estrabismo.

“Me he estado preparando durante tres semanas, me dieron el li breto, lo leí y como todo se tiene que hacer al vapor estoy abocado en hacer un gran trabajo, me toca hacer a un gato de barrio muy chistoso que espero les guste mucho”.

Edgar comentó que durante estos meses ha estado realizando varias cosas virtuales.

Los accesos ya están disponibles y tienen un costo de $99 por pantalla, brindando la oportunidad de que con un solo boleto, la familia entera pueda disfrutar de la obra. Cabe destacar que lo recaudado será donado a la Casa del actor para apoyar a los actores que se han visto afectados por la situación de la pandemia.

“La finalidad de esto es ayudar a los actores, a todos nos ha golpeado esta situación, pero la sociedad civil en este caso los actores, tenemos que hacer algo, no dejarle todo al gobierno, los que podemos, tenemos la voluntad y vehemencia de compartir nuestro trabajo, pues adelante y esto que redunda en un beneficio muy importante”.

Edgar comentó que durante estos meses ha estado realizando varias cosas virtuales y que le ha parecido un ejercicio muy interesante el teatro de manera virtual.

“Ha sido muy interesante, por eso acepté esta invitación porque no deja de ser un reto, y con cada uno de los proyectos he ido descubriendo diversas cosas. La tecnología que nos está motivando a hacer esto, está limitada pero pienso y siento que esto va a actualizarse y va a ser más completo, se irá acercando al teatro como lo conocemos, nunca lo va a desplazar pero va a transformarse y a mejorar. Además va a tener una memoria, y esa es otra de las magias del teatro, cuando vas a las funciones presenciales se te quedan grabadas en la mente porque es algo irrepetible, y te da una posibilidad distinta de ver crecer el arte”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @varedg

Facebook: /edgarvivaroficial