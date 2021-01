Dueños de motos tendrán beneficios y serán respaldados por la red de osc's

Programas, proyectos, iniciativas de ley, cursos y seminarios son parte de algunos de los objetivos qué buscan lograr.

Las Organizaciones sociales Red Ciudadana Para la Transformación, Red de OSC's Morelos y los periódicos Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla, dan comienzo a un nuevo proyecto a un sector morelense que utiliza como medio de transporte las motocicletas; éste sector en los últimos años ha dado un crecimiento impresionante, gracias a las ventajas, beneficios y prestaciones que brindan éste tipo de vehículos, de hecho se han llegado hasta crear diversas tribus urbanas con motocicletas. La importación de Motos Asiáticas (chinas, indias, taiwanesas, coreanas, etc.) a un costo más aceptable es lo que permite la adquisición de ellas con más facilidad que las motos niponas y americanas en cilindradas bajas (80cc hasta 150cc), ya sean motonetas, motos de trabajo, deportivas, etc. Sin embargo este crecimiento trae algunas problemáticas como lo son el incremento de accidentes y percances vehiculares, contaminación por medio de emisiones de gases, fraudes en la comercialización de refacciones, equipos y accesorios, en la compra y venta de motos y hay diversos fraudes en talleres mecánicos y el uso incorrecto de éste vehículo, así como falsificación de documentación, como permisos, licencias, por mencionar algunas de las problemáticas más frecuentes; por ello se crea un espacio en Facebook “Motos en Morelos Motos Asiáticas”; dónde se pretende dar solución a ellas con el respaldo y la experiencia de las OSC'S (Organizaciones de la Sociedad Civil), las ONG's (Organizaciones no gubernamentales), iniciativa privada y la colaboración del gobierno; se darán precios competitivos en talleres mecánicos y refaccionarias dónde su personal está capacitado y su negocio establecido cómo lo marcan las leyes, así mismos certificados para realizar sus servicios; se promoverá a través de la capacitación, la cultura de seguridad, de vialidad y la paz social; se buscará la restructuración del tejido social con diversas actividades cómo lo son rodadas culturales, visitando zonas turísticas, de esparcimiento y sana recreación, se realizaran actividades ecológicas, se realizarán cursos, seminarios y talleres académicos y de superación personal, se dará consultoría y apoyo legal, se dará el servicio de revisión de documentos y estado mecánico de la moto qué deseas comprar, los negocios, vendedores y comerciantes que estén registrados con nosotros pasaran filtros previamente para que tengas más seguridad en adquirir sus productos y servicios.

Se sumarán los programas que realizan las A.C., fundaciones, colectivos sociales y agrupaciones que integran estas dos redes de organizaciones.

Se abre convocatoria a todos los propietarios y conductores de motocicletas (Asiáticas, de preferencia) de cilindradas de 80cc a 250cc quienes podrán registrarse o solicitar más información vía Messenger (FB. Motos de Morelos Motos Asiáticas), la convocatoria se abre a negocios que brinden productos y servicios de forma directa o indirecta a estos vehículos y a sus conductores, ejemplos: restaurantes, centros recreativos, boutiques, etc., qué puedan ofertar sus productos y servicios a domicilio y/o cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de salud. Inf. Whatsapp 7774231431. Contamos con Instalaciones físicas para atenderte.

En Morelos éste es el mejor FB y espacio para motociclistas y motos Asiáticas de cilindrada baja, además contamos con oficinas en Ávila Camacho, Cuernavaca Morelos. Toda la ayuda que necesite este sector, nosotros se las podemos dar, nuevo proyecto pensando en ti, regístrate.