Doña Cata presenta su show en el Centro Cultural Teopanzolco

Los días 4 y 11 de julio a las 19:00 horas se presentará en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) la obra de teatro "Los tamales de Doña Cata. De chile, de dulce y de manteca", un show de comedia y música de Alex Sol La Gorda para Doña Cata, que divertirá al público en general.

¿De qué trata la obra?

Este divertido espectáculo está protagonizado por Catalina Ballina mejor conocida como Doña Cata, quien invita a los espectadores a adentrarse a su cocina y acompañarla mientras prepara unos deliciosos tamales; y a su vez, los deleita con una serie de canciones variadas, reflexionando sobre la evolución musical a través de las décadas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Doña Cata es una mujer con una historia de vida de lucha, se dedica a vender chicharrones afuera de las escuelas y vende quesadillas afuera de la vecindad donde vive. Además, hace aseo en las casas y vende cosas catálogos.

"Luego le cuento mis cosas al Alex Sol y escribe shows sobre mis vivencias y las tradiciones de Morelos", expresó Doña Cata.

Especialmente en el show "Los tamales de Doña Cata. De chile, de dulce y de manteca", Alex Sol y Doña Cata, abordan el tema del empoderamiento femenino, sobre la idea de hacer las cosas para salir adelante, tener un negocio propio a través del emprendimiento.

Catalina Ballina mejor conocida como Doña Cata invita a su público a adentrarse en su cocina. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Se le tiene que cantar a los tamales"

"Se le tiene que cantar a los tamales y eso es justamente lo que hago en el show, canto las canciones que me hacen feliz, aquellas que hablan de cosas inocentes, porque ahora he oído música que no está tan bonita; esto de los reggaetones no me gusta porque no tiene un arraigo con nosotros, y en lugar de hacernos sentir cosas bonitas nos mueve a las pasiones más bajas y básicas del ser humano. Y más 'pior' que se lo pongan a los niños, eso me choca porque no deberían escuchar cosas que a ellos todavía no les corresponde".

Doña Cata trata de enseñarle a los espectadores la música con la que ella y muchas generaciones crecieron, cuando eran otros tiempos.

"Es importante cantarle a los tamales para que se vayan cocinando, y tal como son los tamales vienen después cosas más picantes y otras dulces en el show, acompañado con números musicales, porque los seres humanos respondemos a las emociones que nos da la música".

El empoderamiento femenino y la música son los dos temas centrales de la obra. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cuál es el precio de los boletos?

Los boletos para disfrutar de este show tienen un costo general de 150 pesos, y pueden adquirirse a través de la plataforma de Boletia en los siguientes enlaces (función 4 de julio) y (función 11 de julio) o directamente en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco. No te lo puedes perder.

Alex Sol La Gorda: Actor – actriz de teatro, cine, televisión, radio y centro nocturno; director y dramaturgo de teatro. Personaje icono de la comunidad LGBTTTIQ+ de Morelos.

Conéct@te:

Instagram: @la_dona_cata

Facebook: Catalina Ballina