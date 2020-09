El lunes 21 de septiembre del 2020 escuchamos con gran alegría la presentación de la Plataforma de Datos de Femenicidios en nuestro Estado a través del programa del Instituto de la Mujer en Facebook comandado por la Arq. Flor Desiré León Hernández como presidenta del mismo. Jessica Rivera Hamed, artista visual, compositora y locutora de este programa, presentó a todos los participantes involucrados. Esta plataforma desarrollada por Jorge Alberto Cornejo Martínez, reúne por primera vez a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como una herramienta fundamental para el trabajo y consulta de todos los sectores que permita la articulación de políticas publicas en materia de prevención, atención y erradicación de las violencias en contra de la Mujer y contribuir a una gobernanza con perspectiva de género. Este es el link de la presentación:

https://www.facebook.com/714633621919829/videos/913599102497528/

En el mes de agosto logré por fin entrevistar a la Dra. Ivonne Velasco Rotunno y hablamos de este y otros temas, dando continuidad a mi labor auto impuesta de poner en papel la historia de las mujeres prominentes de Morelos. Aquí su historia:

La doctora Ivonne Velasco Rotunno es una de las filósofas más lúdicas y hedonistas que conozco, aparte de ser una de las feministas más solidarias y perseverantes del Estado de Morelos. Es también la única persona que conozco que vivió bajo el "manto" de Simone de Beauvoir en aquella transformadora década de los 70s.

Entró al mundo de la filosofía a los 15 años cuando un muchacho, masón y muy singular, le hizo la pregunta más desafiante de su vida. «¿Y tú, qué estás haciendo aquí, en este mundo?» Ivonne, que se jactaba de leer la revista "Siempre", los suplementos culturales de los periódicos y no perderse programa alguno de "Sopa de Letras" del entrañable Jorge Saldaña, se sintió perdida al no saber cómo responder a tamaña pregunta. Ese chico tenía vocación por la filosofía y le prestaba sus libros, mismos que devoró durante su primer año de la carrera. En el segundo año comenzaron las etimologías grecolatinas, esas lenguas que les llaman muertas pero que están siempre vivas y que nadie le había dicho que nos habitaban. En tercer año la maestra Carrasco le dio clases de doctrinas filosóficas y la maestra Guadalupe Sánchez Azcona, de literatura. Fue muy feliz estudiando filosofía que inauguró aquel amor con el que también se casó. Una bella manera de entrarle a la filosofía.

Llegó a Morelos por azares del destino. Primeramente, cuando le ofrecieron dar un curso durante el verano en el Tec Campus Cuernavaca cuando ella vivía en el Estado de México y trabajaba en el Tec de allá. Con tres hijos chiquitos, aceptó el trabajo porque la paga era muy buena y además tendría el tiempo para terminar su tesis de filosofía, finalmente seis semanas pasarían muy rápido. Terminó el verano, regresó a su casa y a sus clases en el Estado de México. Al poco tiempo, le volvieron a hablar del mismo Campus Cuernavaca, pero en esa ocasión para ofrecerle una planta (que no tenía todavía) para dar clases en la prepa por haber sido la maestra mejor evaluada, además de becarla para hacer su doctorado. «Uff, que fuerte» dice Ivonne, «todavía envueltos en los números de la hipoteca de nuestra casa en Condado de Sayavedra». Durante dos años salió todos los lunes a las 5 de la mañana de su casa, en transporte público, para llegar a Morelos a dar sus clases. Los viernes de regreso, nuevamente, después de un tremendo recorrido. En 1989, antes de terminar el doctorado, decidieron vender la casa y traerse a toda la familia quemando todas sus naves. Vivieron en Xochitepec, experiencia de enorme cambio después de haber vivido en la gran urbe con una dinámica extraordinaria. Ahí aprendió a hornear Mezcal y ya tiene 30 años de haber decidido vivir aquí. «A los cinco años una ya es de aquí, así es que soy muchas veces morelense», me dice con una franca sonrisa.

Tomando en cuenta que no todas las filósofas son feministas, le pregunto cómo es que llegó al feminismo. »Como todo en mi vida, por accidente» A los 15 años se reunía con sus amigas en casa de la nieta de Miguel Miramón para hacer una pijamadas. Una de las amigas comentó que se iba a la marcha del Primer Congreso de Feministas de México.

—¿Qué eso? preguntó Ivonne.

—Pues son los derechos de las mujeres, acaban de atorar los anticonceptivos en la frontera —le contestaron.

—¡Ay, qué les pasa!, ¿Cómo es posible? —respondió y las 9 ó 10 amigas se fueron a la marcha. Ahí se fue dando cuenta de lo que se trataba este movimiento en donde conoció de lejos a Martha Lamas y a Graciela Hierro, entre otras faministas. Ese día les echaron agua con la manguera para desperdigarlas y los hematomas les duraron días aunque morían de la risa al pensar que la nieta de Miramón estuviera en esos fandangos, teniendo a un no amigo en común: Carlos Monsivais le decía «me caes re gorda» porque en general no le caían bien las mujeres.

Ivonne fue becaria del Colmex cuando estaba Elena Urrutia en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM). Ahí llegó la abogada franco-tunecina Gisèle Halimi, amiga y gestora legal de Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre en una suerte de año sabático y le asignaron a Ivonne como su "esclava". Ivonne le presentó, a su vez, a su maestro Luis Villoro a quien quería mucho. «Luis Villoro, tan guapo y oloroso, se casó con Gisèle, Cuando su hijo, Juan Villoro, se enteró que yo los había presentado dejó de saludarme como antes. Yo tengo 15 años cubriendo la FIL de Guadalajara y ahí nos vemos y nos conocemos todos. Juan sentía un enorme orgullo por su padre. Nos contaba que cuando era niño, perseguía las pisadas de su padre por ser un hombre imponente».

Gisèle Halimi no hablaba solo de mujeres, hablaba también de la abolición de la pena de muerte; la abolición de la discriminación y el racismo, es decir, quería volver a la justicia más humana. Con otras destacadas mujeres, como la estadounidense Betty Friedan que escribió La mística de la feminidad, un libro clave en la historia del pensamiento feminista y considerado como uno de los libros de no ficción más influyentes del siglo XX, hablaban de los derechos de las mujeres y su igualdad con el varón, el derecho a percibir salarios igualitarios, el derecho a decidir sobre sus cuerpos —en el caso del aborto—, derecho a participar en política y en la obligación de los gobiernos de incluir en sus políticas públicas a las mujeres… (en el mes de agosto que entrevisté a la Dra. Velasco, Gisèle dejaba este mundo, coincidentemente).

Al darse cuenta Gisèle que Ivonne estaba escribiendo su tesis le prometió comentárselo a Simone. Ivonne, no le creyó. «¿Cuántas habrán en el mundo como yo?» se preguntaba hasta que un día Simone respondió que la podía recibir ese verano de 1979. Para su sorpresa, los franceses no fueron como ella pensaba: «pásele, mi casa es su casa». Simone era una generala y le dio una habitación del tamaño de un closet para que ahí durmiera y desayunaban solo pan con café. «Nos servían en platos y tazas de diferentes colores, nada hacía juego con nada y yo siempre estuve muerta de hambre. Simone era una gran observadora y alguna vez me dijo: "aquí no somos como América, aquí vivimos una guerra y lo que sobrevivió, sobrevivió" y ese es un recordatorio de lo que es la vida. Después de mis tres matrimonios, viví la guerra en carne propia» e Ivonne vuelve a soltar otra carcajada.

—Aquí se entra a tal hora y se sale a tal hora, —le dijo Simone e Ivonne le dejó su manuscrito para cuando ella quisiera leerlo. Ivonne hablaba el francés que se enseña en las escuelas pero Simone hablaba muy rápido y no era nada paciente aunque su lenguaje corporal y sus gestos eran muy elocuentes. Pero aún así, era muy difícil estar con ella. Su pareja, Claude Lanzmann, era un divino, la adoraba, siempre cariñoso y afable. El amortiguó todos esos momentos.

«Simone se sentaba rigurosamente a las 9 de la mañana en la biblioteca de la Universidad de la Sorbona hasta la 13 horas. Yo me sentaba de lejitos para que ella se pusiera como "verdolaga". Podía tener o no un proyecto en mente, pero decía que era un ejercicio de disciplina y escribía. También llegaba Jean Paul Sartre, que no escribía nada, y después nos íbamos al famoso Café Flore. Ahí iban cayendo los que cayeran. Jean Paul Sartre, desordenado, desquiciado y muy creativo, llegaba al café como Juan José Arreola con su capa, siempre actuando, y era delicioso verlo con ese ojo desviado pero tan espectacular. El mundo se sorprende de cómo a un hombre tan feo las mujeres se rendían a sus pies. ¡Pero claro!, era un bombón de inteligencia, exquisito y de buen modo ante la acidez de Simone. Cualquier cosa que él escribiera, ella era su editora. Estuve ahí mes y medio, pero cada día me acalambraba con tanta información que recibía. Aprendí mucho, pero no de las correcciones de Simone con su letra que parecía taquigrafía, sino por la convivencia. Por ejemplo, cuando Michelle Foucault convocó a una reunión disintiendo algo relacionado con Charles de Gaulle, me di cuenta de muchas cosas que debería saber y me puse a investigar. ¡Qué barbaridad, todo me abrumaba!. Cuando Sartre murió, Simone se cambió de piso para que desde su departamento pudiera ver al panteón dónde reposan sus restos».

Ivonne llegó al Instituto de la Mujer invitada por Graco Ramirez. La única institución del Estado que no tenía prestaciones. ¿Cómo convencer a las mujeres que trabajaran por los derechos de las mujeres, sin guarderías y con un sueldo que no había sido actualizado y en donde nadie tenía capacitación ni perspectiva de género? Lo primero que hizo fue incorporar a las trabajadoras al IMSS y así tener derecho a las guarderías, aumentarles el sueldo un 30 por ciento y capacitarlas. Con ella estaban la Lic. Patricia Bedolla y la Lic. Fabiola Erreguín, acudiendo a cursos de certificación en todas las áreas. Hicieron también el rediseño de todo el funcionamiento del Instituto y se logró la perspectiva de género.

Juliana García Quintanilla, fundadora y coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), fundadora de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México, junto con José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH), ya habían presentado todo tipo de solicitudes con una robusta investigación hemerográfica, porque no les daban los datos de las instituciones. Esas solicitudes las habían presentado en el Instituto de la Mujer y en la Secretaría de Gobernación y después de muchos, pero muchos tenaces intentos, se las aceptaron. Su trabajo de investigación y documentación sobre feminicidio en el Estado de Morelos ha tenido influencia en la legislación y las políticas públicas a nivel municipal, nacional y federal con relación a la violencia de género en México. Impulsaron el reconocimiento oficial del feminicidio por parte del Estado logrando que se declarara la Alerta de Violencia de Género y se implementaran medidas de emergencia para proteger la vida de las mujeres en ocho municipios de Morelos. A nivel nacional, contribuyeron con la elaboración de las bases de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con la tipificación penal del feminicidio en México.

Gracias a eso, la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres), convocó a tres investigadores especialistas a nivel nacional, tres investigadores del Estado de Morelos, al abogado de INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), un representante de la Comisión Nacional de Derechos y una representante del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, que era Ivonne. También llegó un observador de las Naciones Unidas, que no estaba invitado. Las reuniones se llevaron a cabo en diferentes sedes y se pudo juntar toda la documentación jurídica después de haber abierto el archivo muerto en las "catacumbas" de la Procuraduría donde las investigaciones habían sido sepultadas. Tuvieron entrevistas con padres, madres, hijos, sobrevivientes. «Algo en verdad muy fuerte». Hicieron trabajo de campo en los MP en donde aparecían los registros hemerográficos en los cuales se describía la atención que habían recibido las víctimas y lograron que se reconociera y aplicara la Alerta de Violencia de Género en 8 Municipios.

La Alerta de Violencia de Género es un trabajo tan especializado que no se puede generalizar porque la violencia no es la misma de un municipio a otro.

El mecanismo de la alerta de violencia género fue creado por académicas. Entre ellas, Marcela Lagarde y Martha Lamas. De lograr implementarse en todo el país, se podrían salvar muchas vidas junto con el registro de banco de datos. En ese entonces, Ivonne fue a la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, quien le dijo que llevaban "años" ofreciendo el software para que conectaran con todas las áreas donde las mujeres llegaran a solicitar auxilio pero que los del Estado de Morelos nunca lo habían recogido. «Por eso los extranjeros quieren ir a Morelos, porque ahí no hay violencia. Ahí no matan a las mujeres» Así la ironía del comentario.

Ivonne regresó a Morelos con el software y con la necesidad de que hubiera personal especializado para que supieran cómo llenar los datos con perspectiva de género, porque poner a una mujer a cargo, no es suficiente, ya que es toda una metodología para abordar uno y todos los problemas. Se dieron a la tarea de la capacitación, de conseguir espacios porque ni siquiera le autorizaron un espacio en donde recibir a la gente.

El Lic. Benito Neme Sastré, titular de Caminos y Puentes en ese entonces fue el único que le brindó el espacio, además del servicio de café. Osorio Chong mandó a otras personas para que fueran capacitadas. Tristemente, después de tanto trabajo, al poco tiempo que Ivonne salió del INMUJERES, ya no existía nada, me comenta.

La Dra. Velasco estudió Filosofía tres veces. Así quiso conocer la totalidad de la realidad: en La Universidad La Salle, en la UNAM y en la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. La meta no se cumplió, ya que la totalidad era infinita; entonces, recordó un viejo amor, la Comunicación, con el deseo de potenciar la capacidad de socializar los saberes, el encuentro humano y al fin una pulsión permanente: La Imagen y El Arte. Al mismo tiempo ha sido académica, investigadora, editorialista, articulista (columna Emilia), productora y conductora de televisión en Tan cerca y Tan Lejos y radio suma, Ethos, Red Migrante en el Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos durante diez años; actualmente participa en UFM radio universitaria de la UAEM con su editorial Con perspectiva de género y su programa de radio Los placeres de la Lengua que se transmite los miércoles a las 9 de la noche a través de las frecuencias 106.1 FM, en Cuernavaca; 89.7 FM, en Cuautla y 91.9 FM en Jojutla, Morelos de Radio Uaem.

Participa desde hace diez años en la FIL de Guadalajara y ha contribuido en universidades públicas de estados como Sinaloa y Zacatecas, dictado conferencias y representado a México en Rusia en el XIX Congreso de Filosofía, en el cual describió con toda crudeza la realidad que viven las mujeres en nuestro país y en Colonia , Alemania. Actualmente, es catedrática de la Facultad de Artes, de Psicología de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, estudia la Imagen, persiste en su análisis crítico y en su ejercicio periodístico sobre la vida política de México, en una búsqueda intensa y constante por la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas siempre a favor del equilibrio social.

Así nuestra querida Ivonne, nieta de un maestro oaxaqueño descendiente de Cosijoesa, que dirigió las Misiones Educativas en época del General Cárdenas, cuyos padres dedicaron su vida a educar niños y jóvenes mexicanos por casi cuarenta años, fue amasada con norte y sur e hidratada con mezcal y vino tinto. Ivonne no ha dejado de estar habitada por aquella filósofa universal que ha inspirado su hacer y pensar, Simone de Beauvoir. Ha formado parte desde hace treinta años del movimiento amplio de mujeres para lograr derechos y oportunidades iguales que a los del primer sexo.