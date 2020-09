Disparos fotográficos en la pandemia

Tan valioso el que se quedó en su casa, como el que salió a barrer la calle, como el médico... cada uno hizo su trabajo, lo cual creo que es admirable como sociedad, ¡increíble México!

Jonathan Klip

El reconocido fotógrafo Jonathan Klip no ha parado de trabajar en estos tiempos de pandemia, con el objetivo de documentar esta situación tan difícil que se vive en México. A raíz de esto, prepara un documental donde compartirá las impactantes imágenes que ha capturado en los últimos meses en las calles, los hospitales y en los hogares de la gente, éstas últimas que realizó vía remota.

Se juntó mucho material, el proyecto fue agarrando más sabor y se logró algo más fuerte para comunicar. Alcanzamos a ver la ciudad vacía y al mismo tiempo la gente en sus casas y de pronto los hospitales donde estaba la primera línea de batalla contra este gigante invisible, por eso surge la idea de mostrar todo en un documental y transmitir ese cúmulo de sentimientos, expresó Jonathan Klip.

El fotógrafo estuvo trabajando en este proyecto durante cuatro meses, comenzando en las calles vacías de la Ciudad de México cuando iniciaba la pandemia, después siguió con el proyecto de las sesiones en casa vía remota para documentar cómo viven el confinamiento las personas y finalmente, se adentró a los hospitales, experimentando una serie de experiencias distintas.

Hacer fotos en los hospitales fue una experiencia fuerte, tuve miedo, eso nunca lo podré negar porque estaba llegando a lugares donde nadie quiere estar, pero es algo que hice con responsabilidad por mi condición como comunicador. Había mucho temor, sobre todo la primera vez que entré con todo el equipo, el cambio de ropa y que no tenía idea de lo que iba a ver; pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando a hacer foto con la incomodidad del equipo de protección. Realmente fue una experiencia fuerte, pero a la vez increíble porque conocí un lado de los mexicanos muy humano, similar a lo que vivimos en el sismo de 2017, viendo a muchos voluntarios ayudando, en este caso a la gente del sector salud, con esa camaradería de ayudar y asistir, es una grandeza del corazón mexicano que nos hace únicos y es justo lo que quiero reflejar en el documental.

Jonathan Klip ha visitado hospitales, donde ha retratado la crudeza del virus.

Al estar expuesto constantemente tanto en la calles como los hospitales, Jonathan siempre fue muy cuidadoso para evitar contagiarse de Covid, pues su esposa está con un tema de salud complicado y no podía ponerla en riesgo, entonces tomó medidas de precaución extremas.

Recuerdo la primera vez que salí a la calle, iba en el auto y surgió ese miedo como si fuera a entrar a un campo de batalla. Pero también experimenté ese lado bueno con la sesiones vía remota, aunque me dio muchos nervios por la idea de entrar a las casas de las personas y llegar a un espacio tan íntimo, me veían como un amigo y me contaban parte de su vida.

Jonthan comentó que ya tiene la selección de fotos y se encuentra en proceso de revelado de imágenes las cuales no son retocadas. También está avanzando en el guion y trabajando de la mano de la productora para lograr un excelente trabajo de calidad.

Será en marzo de 2021 cuando estrene este documental, en el aniversario de cuando empezó la pandemia. Y es importante destacar que se podrá ver de manera gratuita en YouTube.

A través de su canal Centro Cultural Jonathan Klip, continúa compartiendo consejos sobre fotografía y tocando temas fundamentales en este ámbito y en su carrera.

Me ha ayudado mucho, siempre he creído que lo que yo sé debo compartirlo con todos, de manera que a quien le sirva lo pueda utilizar. Realmente la fotografía era un pasatiempo, que después se convirtió en una pasión y me siento obligado a seguir trabajando ante las adversidades con la idea de documentar las cosas, porque es parte de mi chamba salir y romper las barreras. Si lo que te mueve es la pasión, te vuelves imparable, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @jonthanklip