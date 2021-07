Diego Klein prepara una obra de teatro 

Después de trabajar con gran éxito en España, el actor mexicano Diego Klein regresa a Tierras aztecas y prepara nuevos proyectos, entre ellos una obra de teatro, que él mismo produce y actúa. En entrevista nos cuenta su experiencia en España y sus próximos planes.

El actor cuenta con gran experiencia principalmente en cine y teatro, su preparación actoral fue en España, en una de las escuelas más reconocidas a nivel internacional, Escuela de Cristina Rota.

"En 2012 estudié en Madrid y a partir de ahí me quedé haciendo obras de teatro, realicé como 16 obras, y posteriormente empecé con pequeñas apariciones en series muy interesantes", expresó Diego Klein.

En 2019, regresó a México para participar en la serie "Preso No.1", un thriller político estadounidense donde dio vida al personaje de Tuerto en donde destacó gracias a su excelente participación de la que se siente orgulloso pues tuvo que enfrentarse al reto de hacer a una persona con un sólo ojo dentro de un ambiente de acción, sin duda su personaje favorito.

Sin embargo, la vida lo llevó nuevamente a España para ser parte de la quinta temporada de la serie "Servir y proteger", un melodrama policíaco ambientado en el sur de Madrid. Ahí, da vida a Ángel Moreno, un mexicano que viajó a España con su hermana cuando tenía 17 años, en condiciones muy precarias y pocas posibilidades, llegando a Madrid al contar con pocos amigos se ve forzado a integrarse a una banda de delincuentes que le piden atracar una gasolinera en donde es atrapado y al momento de su intento de escape queda condenado a siete años de cárcel.

"Ángel Moreno es un joven noble y con ganas de salir adelante, un personaje súper bonito y entrañable. Es Un chico que salía de la cárcel, y trataba de reivindicar su vida pero todo se torna difícil, realmente estoy muy feliz de interpretarlo pues es alguien que muestra la realidad y el día a día de alguien en otro país".

Ante la pandemia, Diego está muy agradecido por seguir trabajando en lo Comunicació, "Realmente, estoy muy feliz y agradecido por el hecho de poder trabajar en un año tan difícil para el mundo, y la verdad es que España me recibió muy bien, estuve en una producción padrísima. A nivel laboral, realmente fue un año precioso.

De regreso en México, Diego Klein prepara la obra de teatro "El privilegio de ser un perro", que inicia temporada el 20 de agosto en La Teatrería ubicada en la Ciudad de México.

"Es una obra muy interesante, yo compré los derechos en España, la obra ha sido premiada en muchos lugares, y el objetivo es traerla acá y llevarla a más lugares. La historia habla sobre la migración. Considero que esta obra, es lo mejor que he hecho en mi carrera".

Diego explica que la obra tiene un reto actoral inmenso, pues además de ser el productor, él mismo interpreta a tres personajes.

"Hacer una obra de una hora 40 minutos e interpretar a tres personajes totalmente diferentes es un gran reto porque no salgo del escenario en ningún momento. Es defender un texto que habla de las heridas del mundo, creo que esta obra es lo que le da sentido al querer ser artista. Tiene algo que contar, tiene un grito desgarrador contra las injusticias en este sistema tan podrido y mal hecho".

Asimismo, agregó: "Es muy difícil, porque aparte como soy productor, el 100 por ciento del tiempo tengo que estar dedicado a esto, si no estoy resolviendo cosas técnicas, estoy terminando de memorizar bien los textos; y sobre todo encontrando la esencia de cada personaje, que puedan vivir al mismo tiempo y que pueda cambiar de uno a otro sin tener que mezclarlos en algún momento. Es mucho entrenamiento y un compromiso altísimo, pero estoy ansioso por comenzar ya".

La temporada comenzará el próximo 20 de agosto con funciones los viernes a las 20:30 horas, y permanecerá tres meses en cartelera.

"Posteriormente, me encantaría llevar la obra a otras ciudades, tenemos muy poca escenografía y será fácil transportarnos. Ojalá sea posible llegar a otros lugares".

En sus inicios, Diego Klein incursionó en la música, como parte del grupo de pop M5, el cual dio continuidad al legado del reconocido grupo musical Magneto.

"La música siempre ha sido parte de mi felicidad personal, todo viene de mi familia, vengo de una familia muy musical, talentosa y que aprecia el arte, aunque realmente no lo han ejercido de forma profesional. Mi papá es un gran escritor y músico, he leído a muchos autores y leo lo que él escribe y digo 'wow'. Mi mamá también es pintora, toda esa curiosidad y amor por el arte. Mi papá ya tiene varios libros y de verdad me encantaría que en algún momento se publiquen y los comparta con la gente".

Diego invitó al público a estar pendiente del estreno de la obra "El privilegio de ser un perro", y por supuesto apoyar esta importante iniciativa, asistiendo al teatro a disfrutar de ella.

Conéct@te:

Instagram: @diegokleinfranco