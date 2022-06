Diego Cortina presenta exposición de antiguos oficios de México

El grupo Unidos por Amor al Arte inauguró su tradicional exposición del artista del mes, que en esta ocasión corresponde al pintor Diego Cortina. El evento se realizó en una conocida plaza ubicada en Cuernavaca, donde también se contó con música en vivo y lectura de poesía con talentosos artistas radicados en Morelos.

Emilia Juan, fundadora y directora de Unidos por Amor al Arte, fue la encargada de presentar a los artistas y compartir sobre la semblanza de cada uno, pues sin duda, se contó con un talento de primera calidad.

“Desde hace ocho meses estamos trabajando en este espacio con el Artista del mes, un evento para que los artistas muestren su trabajo y compartan con el público, y así darle a su trabajo el valor que realmente tiene”, expresó Emilia Juan.

La tarde comenzó con la participación especial de la escritora y poeta Estrella Fernández conocida en España como “La Mexicana”, una talentosa mujer que cuenta con una amplia trayectoria como escritora destacando a nivel nacional e internacional, pues ha llevado su talento a diversos países.

Durante el evento, compartió algunos poemas y textos que se incluyen en su libro “Ensalada de Caprichos” entre los que destacaron, “Refréscame la memoria” “Sin despedidas” y “Huracán”, entre otros, los cuales son de corte erótico y fueron subiendo de intensidad de acuerdo a cada narración.

Posteriormente, tocó el turno de la música, y en esta ocasión se contó con un invitado de lujo, se trata del cantautor morelense Alfonso Maya, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años, y que ha destacado a nivel nacional e internacional con sus letras y música.

Poncho Maya como es conocido entre el gremio musical, deleitó al público con una diversidad de interpretaciones musicales, entre las que destacaron “Giros y giros”, “La niña de las flores” y “Cicatrices”, entre otras, contando brevemente el contexto e inspiración que lo llevo a escribir y componer cada una de ellas.

Finalmente, Emilia presentó a Diego Cortina, haciendo hincapié en que el artista trabajó arduamente en esta serie, durante menos de un mes, por supuesto sin perder su profesionalismo y dejando entrever la calidad de su labor en su técnica.

Diego Cortina presentó una serie de obras realizadas con la técnica de tinta y acuarela en blanco y negro, la cual hace referencia a los Antiguos Oficios de nuestro México, recordando importantes labores que datan desde épocas muy antiguas.

“Me da mucho orgullo estar aquí compartiendo mi trabajo con todos ustedes, y más porque se logró en menos de un mes. Siempre he sido un artista muy versátil y he hecho todo tipo de experimentos, en esta ocasión presento un propuesta de una serie muy especial que tiene qué ver con nuestro México, y también con el manejo de la destreza y habilidad”, comentó Diego Cortina.

En esta serie que está integrada por aproximadamente 10 obras, podemos ver diversos oficios antiguos en México como el reparador de tinajas, el barbero, los músicos, el vendedor de petates, la vendedora de enchiladas, el merolico y el vendedor de leche, entre otros.

“Son cuadros originales que nacen de fotografías antiguas, a partir de las cuales fui desarrollando todo el tema. Los antiguos oficios de nuestro México hablan de lo que realmente es el ingenio, y el hecho de hacer mucho o poco. Antes veíamos que se podían hacer cosas con muy pocos recursos y así había más tiempo de calidad. Como artista, me identifico con esto porque a mí me gusta crear con poco material y hacer algo que tenga fuerza de alguna manera y solucionar cosas importantes con pocos recursos”.

Diego Cortina compartió con el público un poco de su trayectoria como artista, mencionando que desde niño tuvo inquietud por las artes, “La culpable fue mi madre porque ella me regalaba todo tipo de materiales como lápices, pinturas, colores, de todo y empecé a experimentar; siempre fui muy inquieto y curioso, empecé a jugar con los materiales y a desarrollarme en técnicas más avanzadas con el paso del tiempo. He hecho diversas técnicas como acuarela y óleo siempre de una manera profesional. Hace mucho tiempo llegué a Cuernavaca, y sin duda esta ciudad ha sido una gran inspiración por el clima y la eterna primavera”.

La exposición de Diego Cortina permanecerá en la Galería Unidos por Amor al Arte durante todo junio, el público puede visitarla y también conocer las propuestas de más aproximadamente 30 artistas y artesanos que forman parte de este proyecto. Todas las obras están a la venta. La galería se ubica en Plaza Andrómeda Local 25, y el horario es de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 a 17:00 horas.

