Los aromas del incienso y de los guisos ofrendados se elevan al cielo para anunciar la bienvenida a nuestros visitantes; las luces y el resplandor del cempasúchil los guían hasta los afectos que en forma de sus gustos les ofrecemos. Hay quienes los esperan, incluso con música, a la entrada del hogar para recibirlos y platicar con ellos en un diálogo que a ojos extraños tal vez pareciera sostenerse con el vacío, pero que para quienes lo realizan, tiene el enorme significado del recuerdo vivo y la memoria. Este es el tiempo de compartir con ellos la abundancia de la recién cultivada cosecha del maíz.

En la vasta riqueza de elementos culturales que nos proporcionan orgullo y dan asidero a nuestra identidad, la recientemente celebrada fiesta del día de muertos, como popularmente se les conoce a las festividades a ellos dedicadas, que van del 28 de octubre para los muertos por accidente o de forma trágica, pasando por el 30 dedicado a los “angelitos” o “limbitos”, los bebés sin bautizar, y llegando a los más populares, 1ro de noviembre para los muertos niños y 2 de noviembre para los fieles difuntos, esta fiesta resplandece por prácticamente toda la república mexicana. Aunque modelada por los gustos y tradiciones locales, la fiesta en sí es compartida e incluso recientemente apropiada por buena parte de la población, por lo menos en su disfrute. Sé que mucho he dicho en esta columna sobre la importancia de no concebir las tradiciones como productos turísticos o de escenario, pero en este año que todo lo baña con una luz nueva, la de la posibilidad de perder lo que dábamos por sentado, echo de menos ver a los niños disfrazados yendo hacia el festival de su escuela, o la posibilidad de visitar las ofrendas nuevas de Chamilpa u Ocotepec, y pienso en el recurso que circulaba en estos días pasados y lo que su ausencia significará para quienes lo recibían. Pienso también en los cementerios cerrados y en las despedidas que no se dieron, los muchos ritos funerarios sin suceder que deja esta pandemia y en la entereza que vamos a necesitar para solventarlos. Lo que quiero decir es que me parece que todo y todos estamos interconectados, que nuestras celebraciones a los difuntos abonan a la vida, que en el hilo invisible que une los corazones de todos quienes habitamos este mundo hay o había puntos en los que los hilos se enmarañaban y nos dábamos gusto compartiendo y celebrando. Confío en nosotros, en el campo fértil que son nuestras capacidades de adaptación y de navegar la incertidumbre, de imaginar un mundo nuevo hecho con los insumos culturales que tengamos a la mano, cualesquiera que sean, virtuales o físicos pero repletos de significado.