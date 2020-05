DESINFODEMIA: “La otra pandemia en México”

#CuarenCuerna

Además de la pandemia por COVID-19, nos enfrentamos a otra epidemia, la “desinfodemia”, término acuñado por la UNESCO, definida como “la desinformación masiva sobre la enfermedad por COVID-19” y que se considera más tóxica, generalizada y mortal que cualquier otra desinformación.

Desafortunadamente gran parte de esta información falsa es compartida entre amigos o familiares, sin antes haberla analizado, por lo que inconscientemente le damos el “visto bueno” o nuestra aprobación, y en consecuencia nuestros contactos la catalogan como verdadera. La situación que estamos enfrentando nos llena de dudas e incertidumbre; junto con esto, la desinformación afecta y distorsiona nuestra capacidad de decidir. Las personas que basan sus decisiones en información no confiable y peligrosa se convierten en población vulnerable. La desinformación no solo nos afecta como individuos, sino que aumenta la intolerancia y la violencia contra un grupo de personas, por ejemplo, contra los trabajadores de la salud.

Con base en las recomendaciones realizadas por la Dra. Roxana Morduchowicz, consultora de la UNESCO, les dejamos estos puntos que debemos analizar antes de compartir información:

1.- ¿Quién es el autor de la recomendación o si proviene de un medio oficial (Gobierno federal, estatal o municipal)?

2.- Verificar la fecha de la información.

3.- Analizar qué argumentos y evidencia científica sustenta lo dicho.

4.- Averiguar qué dicen otras fuentes confiables sobre la información: Buscar en medios oficiales.

Si no cumple con alguno de estos criterios, le sugerimos no compartirlo. El compartir información falsa crea un ambiente de miedo, desconfianza e intolerancia. El capacitarnos en realizar un ejercicio de análisis de cada información que nos llegue, nos preparará para combatir la desinformación creciente y así tomar las mejores decisiones para nosotros y nuestra familia, no solo en esta situación, si no en cualquier otra crisis que tengamos que enfrentar.

El secretario de la ONU, Antonio Guterres declaró que el mundo debe de unirse contra la peligrosa epidemia de la desinformación, combatiendo la viralización del odio, discriminación y difamación. En crisis como la pandemia actual, la información confiable salva vidas. Si todos nos unimos a esta causa y solo compartimos información confiable, estaremos protegiendo a nuestra familia y comunidad. #TuMeCuidasYoTeCuidas #NoALaDesinformación