Defraudadores, aún ante contingencia mundial

Ante la contingencia del COVID19 en México, han salido vividores y defraudadores de las OSC´S de Morelos y de Líderes de comunidades, son rufianes con piel de oveja.

Seguramente si eres una asociación civil o una empresa dedicada a la distribución de insumos médicos, te habrá llegado ya una llamada de alguna persona haciéndose pasar por benefactores de ONG´S disque de nivel mundial, otros de ellos se presentan casi con títulos de nobleza y representando según ellos a Organizaciones de corte Diplomático, del Senado o de Gubernaturas inexistentes, unos más se acreditan como representantes de la iniciativa privada que en sus sueños guajiros hacen compras y ventas millonarias para que los productos sean donados, estos personajes manejan diversas líneas de trabajo, daremos mención a dos de ellas en esta primera parte. Primera., El comprador o vendedor de suministros médicos de Protección personal como lo son cubrebocas, batas, googles y gel antibacterial por dar un ejemplo, piden a proveedores o a OSC´s cantidades brutales y estúpidas de suministros, basan el pedido en: Lo pidió un funcionario público de alto nivel o alguien de la farándula, hasta dicen, es pedido especial de la jefecita, del Jefe del Jefe de Jefes etc. Segunda línea de trabajo de estos vivales, es el hacerse pasar por el filántropo, te manejan la promesa de la donación de equipo médico de alta tecnología y suministros de equipo de protección personal para civiles y profesionales de la salud, de esta forma atraen el interés del incauto., en unos días comienzan a pedirte una serie de documentos fuera de lugar, comienzan a hacerse los importantes te pedirán en algunos casos dinero para apoyo de viáticos, de copias y para invitar a comer o darle un regalito al jefe para agilizar la compra o la donación según sea el caso y así traerán a las personas, así vivirán de ellos todo el tiempo que más puedan, hay que tomar en cuenta que esto lo aplican en diversas comunidades, hago mención honorifica de un tipo de personaje que sobresale entre estos, no te pide dinero pero te roba tiempo y energía, es de mente retorcida y enferma, es aquel que por su baja auto estima buscan llamar la atención y hacerse los importantes y crean una historia haciéndose pasar de igual forma como compradores de gran calado o lideres y agarran a algunos representantes de OSC´s de comunidades o vendedores para que les sigan en sus enfermizas ideas y mentiras, pedirán una serie de requisitos y hacen complicada la compra o venta cada vez que ven que quedara al descubierto su mentira, pedirán un video que ellos llaman prueba de vida de la mercancía, fichas técnicas y más y más documentos, no cumplen acuerdos ,etc., En el mejor de los casos esto queda en una simple ilusión por ambas partes, sin embargo recuerda que en un principio hablamos de defraudadores, y realmente lo llegan a ser, no solo defraudando tu voluntad de ayudar, sino también pueden llegar a obtener más datos personales, como números de cuentas, direcciones e información precisa de lo que haces, esto se puede convertir en un robo de identidad, e incluso en una investigación propia de tu persona desembocando en algo realmente desastroso, por tal motivo si deseas ayuda para identificar a una persona de las que hemos mencionado o si como OSC efectuaras algún tipo de negociación acércate a nosotros para apoyarte por medio de este periódico y la Red de OSC´s Morelos, quien por cierto ha implementado CENTROS DE ACOPIO DE VIVERES con ayuda de este periódico (el Sol de Cuernavaca) siguiendo protocolos de seguridad para el acopio, almacenaje, y distribución de canastas básicas que se entregaran a grupos vulnerables en diversos municipios de Morelos, la encargada de este proyecto es la “Brigada Alimenticia Ciudadana por Morelos”, donde participan ciudadanos voluntarios, no tiene tintes partidistas, políticos, religiosos o de otro tipo que no sea una ayuda filantrópica, este programa también está funcionando como una campaña de concientización por medio de videos, carteles electrónicos, entrevistas, reportajes y análisis. Súmate y forma parte de esta brigada de ciudadanos voluntarios, solidarios y donadores altruistas y apoyemos a quien más lo necesita en esta contingencia sanitaria.