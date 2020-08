De todos es el teatro

La Compañía de danza Variaciones para sillistas, dirigida por la bailarina y coreógrafa argentina Agustina Suárez se destaca por incluir artistas que usan silla de ruedas como parte de su elenco, así como por contar con una diversidad de bailarines como parte de su propuesta de danza contemporánea.

Este proyecto, es el resultado de 10 años de trabajo personal que comenzó en Argentina como parte de una presentación de la Universidad Nacional de las Artes donde egresé y que pude desarrollar gracias al apoyo de muchos amigos. Quedé en segundo lugar y posteriormente llegué a México por una invitación a un festival, expresó Agustina Suárez.

La compañía comenzó a trabajar en México a finales de 2019, desarrollando propuestas enfocadas en la danza contemporánea con bailarines convencionales y no convencionales, especialmente quienes usan silla de ruedas, demostrando que la diferencia física no es una limitante, siguiendo la propuesta del músico Gastón Artigas, quien utiliza silla de ruedas y generó una propuesta musical teniendo la silla como un instrumento más.

Trabajamos en cómo desarrollar una pieza coreográfica que se acople a esa propuesta, y como coreógrafa pensé que el objeto de silla no esté presente en la escena, sino que acontezca en el universo sonoro y que sí suceda el rodado a partir de otras estructuras que se van desarrollando; y también cómo todos los cuerpos puedan igualarse en un lenguaje que se hermane y se encuentren en común, en una coreografía donde todas las personas estén vinculándose a partir de estructuras que permiten movilizar a quienes están en silla de ruedas.

El trabajo de Agustina y la compañía se ha caracterizado también por ser autogestivo, basarse en el esfuerzo personal y en equipo, debido a que el panorama de apoyo es complicado tanto en Argentina como en México.

Las situación en Argentina era complicada, y cuando llegué a México me encontré que tenía trabajo apenas bajé del avión, como docente y demás; asimismo, mi compañero encontró trabajo rápido y decidimos quedarnos acá. Nunca he contado con apoyo de una beca ni nada, mi manera de trabajar es independiente y acá en México, tengo condición de extranjera y quedo fuera de los apoyos, más allá de la trayectoria que tenga; entonces todo esto que me ha impulsado a aprender a gestionar y llevar adelante los proyectos. Asimismo, el trabajo en equipo es muy importante y en este momento quizás hace falta mucho más conciencia dentro de la escena.

Participan bailarines convencionales y no convencionales.

El año pasado, la compañía trabajó de la mano con el Centro Cultural España en Ciudad de México, con quienes grabaron un documental acerca de la visión artística y filosófica de su propuesta en el marco del Día Internacional de la Danza, en este trabajo muestran imágenes y entrevistas realizadas en el proceso creativo de la obra “Bocetos de un naufragio”. Este trabajo audiovisual está disponible en YouTube.

Durante el confinamiento, Agustina ha replanteado las ideas de acuerdo a las circunstancias que vivimos hoy en día para seguir llevando el proyecto, por lo que ha generado nuevas formas de trabajo.

La adaptación a las circunstancias ha sido necesaria para mantener las ganas de crear y de vincularnos a nivel personal. Durante estos meses, generé una plataforma de encuentro que comenzó de manera voluntaria sin apoyos, ni becas, cuando no hay una retribución económica las cosas son más difíciles para generar un material coreográfico y estoy muy contenta porque ha tenido mucha repercusión.

A través de las redes sociales realizan programas de entrenamiento y encuentros de danza e improvisación inclusiva todos los lunes, compartiendo una propuesta muy abierta con el criterio de la danza contemporánea.

Es una convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en realizar este entrenamiento junto a nosotros. También tuvimos un maestro para practicar la técnica de clown. Nuestro objetivo es brindar un aporte a la comunidad, que tiene que ver con otra mirada del arte, de la danza y las diversidades con un mensaje que tiene un valor importante.

