Cuestionario Proust: Vic Mirallas

Graduado del Berklee College of Music de Boston (E.U.), el multiinstrumentista y productor catalán no ha parado de expandir su arte, ya sea como corista y saxofonista en las giras de Alejandro Sanz o colaborando con artistas como Camilo, Don Patricio, Ca7riel o Muerdo. En 2021 publicó su disco Crucidramas, además de que lanzó su versión en vivo "Directo en el Apolo". Actualmente se encuentra de visita en México por primera vez





¿El principal rasgo de tu carácter?

Inquieto, me cuesta estar mucho rato en sitios, siempre pienso en lo siguiente





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Vivir de lo que amo, rodeado de la gente a la que amo, cuidando de mi familia y amigos y contribuyendo de forma positiva en las almas de las personas que escuchan mi música





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

A veces hablo de más, soy una persona muy echada p'alante y en ocasiones me ha generado situaciones incómodas y he podido herir a gente que me importa

Gossip Cuestionario Proust | Oscar Román

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Desconfío bastante en la gente que tiene respuestas absolutas para todo, confío más en las personas con capacidad de autocrítica y que sepan escuchar





¿Tu gran miedo?

Romperme algo que me pueda incapacitar para tocar instrumentos, quedarme sordo...





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy muy contento y "excited" por lo que se viene en México, llevo una semana aquí y estoy conociendo gente super interesante, sintiéndome muy arropado por la ciudad y su gente y conociendo una cultura y valores que me llevaré para el resto de mi vida





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

El ser famoso, los likes y el valor que la gente le da a ello.





¿La persona viva a la que más admiras?

Bob Reynolds, John Mayer, Juan Luis Guerra, Ruben Blades

Gossip Cuestionario Proust | Daniel Espinosa

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Ahora, diría que Maluma





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Cuando quiero referirme a una cantidad muy grande de "cualquier cosa" siempre digo el número 80 mil





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Creo que sobre todo me miento a mí mismo muchas veces. Alguna mentirita habré hecho por interés propio, o para evitar alguna situación incómoda





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en una persona?

Humildad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

¡Mi pareja Júlia!





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Diría que siempre tengo días de todo, me cuesta definir una época en mi vida en la que haya sido feliz de forma ininterrumpida

Cultura Cuestionario Proust | Dalia Pascal

¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría cocinar rico. Estoy en ello...





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría poder tener más autocontrol, orden y disciplina, a veces me dejo llevar demasiado por las situaciones y termino arrepintiéndome





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Vivir de mi música





¿Dónde te gustaría vivir?

Cerca del mar, en el norte de Cataluña





¿Cuál es tu bien más preciado?

¡Mi oído!





¿Tu pasatiempo favorito?

Ahora mismo, jugar al ajedrez





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me gustaría ser un caballo en libertad, la verdad es que nunca me lo había planteado





¿Cómo te gustaría morir?

Cerca de los míos, sin sufrimiento y habiendo quedado en paz con todo el mundo y conmigo mismo

Cultura Cuestionario Proust | Anna Fusoni

¿Tienes un lema?

"Para mí nunca fue negro o blanco".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Cultura Cuestionario Proust | Susana Palazuelos

Cultura Cuestionario Proust: Junior Zamora