Cuestionario Proust: Karen Souza 

Ha destacado con su voz en la escena latinoamericana del jazz y la bossa nova actual. Tras su éxito comercial con la saga de discos Jazz & 70 ́s, Jazz & 80’s y Jazz and 90’s, donde reversionó distintos clásicos de la música en este estilo, comenzó a desarrollar una carrera en la que ha editado cinco producciones: Essentials, Hotel Souza, Essentials II, Velvet Vault y Language of Love. Nacida en Argentina, pero radicada en México desde hace una década, afirma acerca de este país: "México es el país donde más me he presentado y donde más afianzado está el cariño con la gente”.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Mm, es una pregunta difícil pero supongo una combinación de apasionada y sanguínea.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Sostengo que la felicidad no existe y que es una construcción cultural.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

A veces la falta de paciencia, pero a veces eso me hace concretar, ir para adelante, entonces depende.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La falta de empatía.





¿Tu gran miedo?

No tengo. Y si tuviera, lógicamente no lo expondría en un medio tan masivo como este :)





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

De fiesta.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tal vez ya estoy perdiendo ciertos filtros y de un tiempo a esta parte bailo y canto por la calle como viendo a la Matrix directo a los ojos.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La templanza.





¿La persona viva a la que más admiras?

A mi padre.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No hay alguien en particular.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Según mi amiga Aria digo mucho “no sé, ni idea”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

No soy muy adepta. Me sale mal.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

…





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La misma respuesta para hombres y mujeres; en ambos veo cada vez menos: EMPATÍA y compañerismo.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

No creo en la felicidad.





¿Qué talento te gustaría tener?

No sé cómo se llama, supongo que estará ligado a la acrobacia, amo esa gente que puede saltar para atrás y volver a caer de pie.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Nada, ya fue. Así soy y me aguanto.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

No creo en las metas, logros, éxito, son todas construcciones de dominación.





¿Dónde te gustaría vivir?

Me gusta como estoy hoy, parte en Buenos Aires, parte en México. Yo me crié en el campo, así que una porción de mi corazón tiene ganas de volver allí, pero no ahora.





¿Cuál es tu bien más preciado?

No lo sé. Lo que se me viene a la cabeza ahora es mi Guyatone del ‘64.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con Robert Downey Jr





¿Tu pasatiempo favorito?

Coser, cocinar, limpiar, me gustan los quehaceres domésticos, y por supuesto ver al Boca jugar.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Una ballena, sin dudas





¿Cómo te gustaría morir?

No tengo idea.





¿Tienes un lema?

No, pero seguro anoche inventé uno que ya no recuerdo.

