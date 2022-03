Cuernavaca está de luto por la muerte de Miguel Ángel Betanzos

El ámbito cultural de Cuernavaca se llenó de luto con la noticia del fallecimiento del arquitecto Miguel Ángel Betanzos Castillo, quien durante muchos años fue cronista de la ciudad de Cuernavaca y perteneció al Consejo de Cronistas de Cuernavaca A.C.

Destacó también como artista plástico, presentando su trabajo en importantes recintos como el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (Maic) y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic).

Miguel Ángel Betanzos Castillo nació el 31 de julio de 1948 en Cuernavaca, ciudad que amó mucho, abrazando su historia y cultura hasta convertirse en uno de los cronistas más destacados e importantes de la ciudad.

Cursó la secundaria en la “Froylán Parroquín García”, la prepa diurna en la UAEM y sus estudios profesionales de arquitecto en la UAEM.

“Miguel Ángel Betanzos Castillo que nace en la colonia Carolina de la ciudad capital de Morelos, es artista y arquitecto. Inicia sus estudios artísticos en el Instituto Regional de Bellas Artes en Cuernavaca, IRBAC. Ahí aprende dibujo, pintura, escultura y grabado que posteriormente complementaría en su licenciatura como Arquitecto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos aunque siempre con el espíritu de estudio de las raíces históricas de Cuernavaca, su ciudad natal”, compartió Lya Gutiérrez Quintanilla, periodista e historiadora.

Betanzos Castillo, un artista nato, que desde su niñez desarrolló un gusto por las artes cuando acompañando a su padre Rafael Betanzos Herrera, de profesión artista-pintor y restaurador, recorrió la obra de restauración de los murales del siglo XVII, recién descubiertos en 1958 en la Catedral Santa María de la Asunción de Cuernavaca, obra que promovió el VI Obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. Desde esa época le nace el deseo que se fue consolidando poco a poco, respecto a conocer, rescatar y valorar la gran cultura de la otrora Cuauhnáhuac, iniciada por nuestros ancestros indígenas y seguida por grandes personajes a lo largo de los siglos.

“De ahí, que todo su quehacer a lo largo de su vida, desde que regresó de Europa donde estuvo entre el ir y venir, siete años, fue valorando cada vez más, el patrimonio cultural de México y Morelos que no desmerece ante los distintos patrimonios europeos”.

De 1972 a 1974, participó en las excavaciones del Palacio de Cortés, hoy Museo Cuauhnáhuac al ser responsable del descubrimiento de la zona arqueológica interior y exterior, trabajo por el cual recibe un reconocimiento oficial del INAH. “También participó en el proyecto y realización de la remodelación y transformación del Zócalo a Jardín Central y Plaza de Armas, hoy Plaza de Armas General Emiliano Zapata y en la segunda etapa del rescate arqueológico de las inmediaciones del Palacio de Cortés posteriormente tapadas por orden de un gobernador”.

Durante su paso por la arquitectura, tuvo el honor y privilegio de colaborar en el despacho del arquitecto Agustín Hernández Navarro cuando Betanzos Castillos ya como arquitecto asociado del despacho PRAXIS, (palabra que describe el desempeño maestro de una profesión u oficio), luego de más de seis años de trabajo continuo, obtienen en la 2ª. Bienal de Arquitectura 1992, el Premio Nacional con una casa diseñada y construida propuesta e ideada por Betanzos Castillo en la población de Zacualpan de Amilpas, Morelos llamada Casa Pueblo. Sin embargo, en ninguna etapa de su vida hizo a un lado su estudio del Patrimonio Cultural Morelense a través de un continuo trabajo con metodología académica.

“En 1999 diseña y trabaja en el mural tallado en madera de los escudos que ha tenido el Estado de Morelos a lo largo del tiempo y que está colocado en el Salón Morelos del Palacio de Gobierno. Tiempo después, elabora con la misma técnica que aprendió tanto con su padre desde jovencito y que consolidó en sus estudios de artes plásticas en el IRBAC, el mural del escudo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en su Auditorio General”.

Pese a estudiar arquitectura y tener una exitosa carrera en ese ámbito. Miguel Ángel Betanzos siempre tuvo un gran amor por las artes plásticas, por lo que se dedicó a la pintura y arte objeto.

“Estudié Artes Plásticas porque quería seguir la tradición de mi familia sobre todo de mi padre y tío. Cuando iba a terminar la carrera, quería irme a Ciudad de México a seguir estudiando, pero mi mamá me dijo que no, que tenía que terminar otra carrera, y eso me provocó mucha frustración, pero también le doy gracias a ella porque me dejó ser arquitecto, y que en la vida he tenido esos logros interesantes. Pero esa parte artística que me apasionó se había quedado pendiente, sobre todo la acuarela”, expresó Miguel Ángel Betanzos Castillo en una entrevista para El Sol de Cuernavaca en agosto de 2021.

En los últimos años, el maestro Betanzos, celebró su cumpleaños con una exposición, compartiendo su trabajo con el público como una forma muy especial de festejar la vida.

En 2019, celebró su cumpleaños número 71 con la exposición “Arte objeto” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Esta muestra fue una colección de arte sacro, integrada por 36 piezas utilitarias y de decoración, que el artista realizó desde 1993 al 2019.

Durante el 2020, por la pandemia no pudo continuar con esta tradición, sin embargo, todo ese tiempo estuvo trabajando en nuevas obras, pues consideraba que el arte le ayudó mucho a sobrellevar el encierro por la contingencia sanitaria.

En 2021, para celebrar su cumpleaños número 73, el maestro Betanzos presentó su exposición “Acuarelas 73” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde presentó su obra más reciente en acuarela, en la cuál aludía al caracol desde la cosmovisión prehispánica y contemporánea.

A lo largo de su carrera, brindó distintas conferencias y charlas sobre el simbolismo católico en la época de catequización después de la Conquista: cruces atriales, bautisterios y capillas abiertas del siglo XVI; la traza original de Cuauhnáhuac con el Eje del Equinoccio de Primavera siendo avalado en planos y vuelo satelital por INEGI. /Con información de Lya Gutiérrez Quintanilla

Otras contribuciones importantes en Morelos

Arte Sacro al realizar obra de restauración y diseño de Sagrarios en diferentes parroquias del Estado de Morelos, destacando la Cruz del Sagrario en la Capilla de las Criptas de la Catedral de Cuernavaca. Toda esta obra sigue hoy en día.

Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Cuernavaca desde hace más de diez años y fundador del Consejo de Cronistas de Cuernavaca A.C. desde el 2011, ha realizado investigaciones sobre el simbolismo católico en la época de catequización después de la Conquista: cruces atriales, bautisterios y capillas abiertas del siglo XVI.

“Esto lo ha conducido a su trabajo en Xochicalco acerca del simbolismo de la cuenta del tiempo que llegó a catapultar a esa importante zona arqueológica morelense, como el lugar de reunión de sabios mesoamericanos que determinaron en el futuro toda la forma de comunicación simbólica de sus conocimientos; trabajo que conduce a su hipótesis acerca de la traza original de Cuauhnáhuac con el Eje del Equinoccio de Primavera siendo avalado en planos y vuelo satelital por INEGI. Cabe destacar que todo lo aquí expuesto está avalado con reconocimientos académicos, históricos y oficiales.

Brindó un valioso apoyo a El Sol de Cuernavaca, con entrevistas para reportajes históricos sobre Cuernavaca y sus distintos sitios.

El arquitecto, artista y cronista, siempre se caracterizaba por su gran talento, y por ser una de las personas más queridas entre la comunidad artística de Cuernavaca.

