CuernAmor, un recorrido fotográfico por la ciudad

El fotógrafo Erick Escamilla inauguró su galería artística Gallery Studio con la exposición fotográfica "CuernAmor", en la que nos regala un paseo visual por los lugares más emblemáticos de la Ciudad de la Eterna Primavera, su ciudad natal.

Erick Escamilla es licenciado en periodismo y comunicación, con una maestría en publicidad, y sin imaginar que en algún momento se interesaría tanto por las artes gráficas, actualmente ha destacado por su amor y pasión por la fotografía, que ahora comparte a través de este proyecto.

Gallery Studio Erick Escamilla PhotoArt comenzó como una idea desde hace muchos años; sin embargo, Erick no se había animado a concretar el proyecto pero ya contaba con una amplia colección de fotografías gracias a su trayectoria artística.

“Acompañado de varios colegas comencé a emprender proyectos sociales de fotografía y al hacerlo por varios años, me di cuenta que es algo que realmente me apasiona y que me encantaría compartir con el público, esa visión que puedo captar con mi lente”, expresó Erick Escamilla.

Con el paso del tiempo se dedicó a otras cosas, pero la fotografía ha estado presente en su vida; sin embargo, aún no estaba tan convencido de dar esa paso para compartir su trabajo de una forma tan pública.

“Mucha gente me dice eres fotógrafo y no publicas nada en redes, y la verdad siempre he tenido un tema quizás de inseguridad, pero no me gusta la presunción, no soy de exhibir las cosas que hago. Muchos amigos y colegas me dijeron que abriera una galería y lo pensé mucho porque para empezar en Cuernavaca la cultura de las galerías no es algo común o recurrente para visita de los ciudadanos".

Este año, buscando algo más en qué emprender su camino artístico y su talento, gracias al apoyo de familiares, amigos y colegas, decidió continuar con la idea de la galería y aventurarse en el camino para finalmente abrir el espacio.

Al entrar a la galería ubicada en calle Ciprés No. 6 Interior B, colonia Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos, podemos ver una diversidad de imágenes que integran la exposición “CuernAmor”, aquellos lugares que distinguen la ciudad como el Palacio de Cortés, El Castillito, la Catedral, la escultura de Emiliano Zapata, entre otras que realmente son muy significativas para los morelenses y muy admiradas por los turistas nacionales y extranjeros.

“Muchas de las fotografías que están en la exposición son de 2014 y me preguntan por qué de ese año, y es que desde ese tiempo había planeado el proyecto de la galería como una idea a largo plazo. Además es muy interesante ver algunas de las fotografías en esta exposición, porque son nostálgicas y con un significado histórico. Por ejemplo la del Palacio de Cortés es una foto icónica que rescata esa imagen que teníamos del reloj, que desafortunadamente fue sacudida por el terremoto en 2017 y verla es realmente entrañable. También la del Zapata, que mucho tiempo tuvo su importancia sobre la avenida del mismo nombre y desafortunadamente fue movida a un sitio, donde ni siquiera se ve, o mucha gente no sabe dónde está”.

Recorrer las calles de la ciudad que lo vio nacer es algo que Erick disfruta al máximo, además en 2014 tuvo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Turismo de Morelos, lo que le permitió recorrer distintos rincones del estado y apreciar más a detalle la belleza natural, cultural e historia que encierra Morelos.

“Amo Cuernavaca y el estado de Morelos, porque acá he pasado casi toda mi vida, por eso era importante para mí presentar esta exposición, dando a conocer los hermosos lugares que tenemos, y sin duda, con la galería, será increíble saber que algunas de las piezas que se vendan están en las paredes de alguna casa en Cuernavaca u otro estado de la República, e incluso en otra parte del mundo, ese el objetivo, compartir la belleza de este hermoso lugar”.

Además de las fotografías, también podemos encontrar joyería y accesorios especiales de IMOX, otro proyecto que tiene junto a su mamá.

Finalmente, Erick Escamilla comentó que contempla realizar nuevas exposiciones cada dos meses, y por supuesto la galería tiene las puertas abiertas para los artistas emergentes y con trayectoria para que compartan su trabajo.

La galería está abierta de miércoles a domingo de 17:00 a 21:00 horas.





