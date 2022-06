"Crónicas de Sálora" presentará temporada en Ciudad de México

¿Recuerdas las exitosas telenovelas infantiles como "El Diario de Daniela", "Amigos x siempre", "Aventuras en el tiempo" y "Cómplices al rescate"?, pues parte del elenco de aquellos melodramas se reúne nuevamente para presentar una obra de teatro musical que parte de una idea original con una historia ficticia que hace una crítica social a la violencia que se vive día a día.

El próximo 2 de julio se estrena la temporada de la obra de teatro musical "Crónicas de Sálora" en el Teatro Centenario Coyoacán. Aquellos niños y jóvenes que fueron marcados por una generación de actores y actrices, volverán a verlos en escena, ahora en una obra enfocada a los adultos.

Este musical de drama y acción, cuenta con más de 40 talentos en escena, y está ambientado en un mundo Steampunk (subgénero de la Revolución Industrial que explica qué hubiera pasado si la tecnología se hubiera desarrollado aún más de lo que fue).

"Crónicas de Sálora" narra la historia de dos hermanos que regresan a su tierra natal después de una guerra que terminó con todo. Al llegar comienzan a crear vínculos con algunos sobrevivientes que nos hacen cuestionarnos sobre el poder, la ética, la familia y la dualidad natural del ser humano.

La obra está basada en el libreto original “Sálora: sabiduria, valor y coraje” del dramaturgo Germán de la Peña con una adaptación de Grisel Margarita, Diego Álvarez y el autor, bajo la producción de Azularte.

"Ha sido un viaje muy largo, este musical tiene 10 años creándose con música original, un proyecto de acción y drama con escenas montadas por el maestro Emilio Galván; van a ver un espectáculo hecho con mucho amor, mucha pasión y sobre todo poder reunirnos este elenco tan precioso que trabajamos juntos hace más de 20 años", expresó Grisel Margarita.

La música y letras de esta obra son originales de Diego Álvarez y Grisel Margarita, quienes se basaron en la crudeza de las emociones a través de géneros musicales como el rock y el metal pesado.

"Mi intención con la música era darle ese realismo, tuve que tomar mucho rock, mucho metal pesado y toda esa cuestión fuerte, porque hablamos de guerra y de peleas pero también hay esa cuestión romántica con baladas y con cuerdas, con arreglos más clásicos, porque lo que intenta la obra es representar a toda la sociedad. Agarré varios estilos, y me fui por la crudeza de las emociones y las distintas situaciones", detalló Diego Álvarez.

El elenco principal está integrado por Grisel Margarita (Jan), Fabián Chávez (Vladimir), Martha Sabrina (Tania), Ramiro Torres (Paris), Roberto Marín (Emilio), Melina Escobedo (Pier), Oscar Larios (Bagee), Mickey Chop (Xavi), Jesús Cassab (Alejandro) y Emilio Galván (Volk), quienes en su mayoría comenzaron su camino en la actuación desde niños, marcando a toda una generación.

"Empezamos haciendo esto de niños y vernos 20 años después en escena crecidos como profesionales, va a ser maravilloso", dijo Fabián Chávez.

Asimismo, Grisel Margarita agregó que está muy contenta de concretar finalmente este proyecto, y que mejor que junto a sus amigos y cómplices de aventuras durante muchos años.

"Estábamos acostumbrados como niños a contar historias de niños, y ahora todos tenemos más de 30 años y es la primera vez que nos vamos a juntar para contarles una historia de adultos, lo cual es tremendo, reencontrarme con mis amigos siendo mamás y algunos papás".

Brevemente contó que la idea de esta obra surgió hace 10 años cuando solía juntarse con su compañero de universidad Germán de la Peña en una línea del metro de la Ciudad de México, y con el paso del tiempo tuvieron la ilusión de que se hiciera realidad y trabajaron arduamente para lograrlo.

Posteriormente, invitó a sus ex compañeros de telenovelas recibiendo muchas respuestas positivas que hoy lo hacen posible.

"Lo platiqué una ocasión con Sabrina en un bar, y ella me dijo que invitara a los demás, pero no estaba segura de que quisieran venir a jugar conmigo al teatro, pero comencé a invitar uno a uno, obtuve muchos sí y también muchas personas que no me respondieron. Los que dijeron sí, no sabían de qué se trataba, pero pareciera que cada personaje fue escrito para cada actor, creo que los personajes nos eligieron a nosotros", dijo Grisel Margarita.

Este interesante cuadro de actores y actrices se acompaña de un ensamble de más de 40 actores que son egresados de la academia Azularte y que algunos de ellos, alternarán funciones con el elenco principal.

"La idea es apoyar nuevos talentos con obras originales, porque dan mayor peso en su CV y les permite experimentar aún más, nuestra idea es ser un semillero en todo sentido".

La obra "Crónicas de Sálora" en esta primera temporada tendrá 30 funciones durante 10 semanas, con presentaciones los sábados a las 18:00 y 20:30 horas y domingos a las 17:00 horas.

Los boletos ya están a la venta en la taquilla del Teatro Centenario Coyoacán y a través de la plataforma de Ticketmaster.

