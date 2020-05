Crónica del miedo

Era una noche-madrugada de abril del 2020 y un pregonero de la limpia municipal tuvo el acierto de pasar cerca de casa y despertarme con sus llamados, a lo que era un sueño-pesadilla de varios días de encierro obligado y por eso me permito compartirlo.

Despertando pensé que lo peor que le puede suceder a cualquier ser viviente es el vivir la sensación del miedo y para los seres humanos es aún peor el miedo a lo desconocido, a lo que no es palpable de forma directa y solo sabemos o nos dicen que está cerca pero no lo vemos. Y el miedo se convierte en terror cuando ya sientes en tu cuerpo eso que decían que estaba cerca pero no lo veías ni lo viste nunca, pero ahora lo sientes como recorre y toca tu cuerpo, tus huesos, tu aliento y todo tu organismo se calienta para avisarte que ya está contigo, dentro de ti y aprieta , aprieta (dicen) y no puedes respirar bien y todo tu mundo se convierte en una pesadilla, pero estando despierto.

Pero el miedo se pasa a una vivencia real y sabes que ese enemigo invisible ya está contigo, dentro de ti, porque lo sientes cuando tu cuerpo se calienta, entonces ya no piensas en ti porque empiezas a observar que nadie quiere o puede estar cerca de ti, pues el solo contacto contigo, esta enemigo sale y se cobija con quien se te acerque y te das cuenta que te vas convirtiendo en un ente extraño para todos y solo los que te quieren se atreven a tocarte y con su mirada te pueden decir mucho mas que la querencia misma, pero tú sabes que si los quieres y te quieren, tendrán que estar obligadamente lejos de ti para que tú puedas luchar con ese fantasma, ahora real, que se metió a tu cuerpo y no sabes si se quedará para siempre o solo irá de paso en este encuentro de personalidades diferentes.

En este coloquio no deseado, es cuando el miedo, creo, dejará de ser un sentimiento puro y se convertirá en la vivencia de una realidad que se pudo sobrellevar y que pasara…, para seguir contándose como la viviste, para platicarse siempre. Y entonces desperté y el miedo aún estaba ahí.