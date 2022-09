Crea Movimiento Cultural presenta "Amigos del corazón"

La compañía de teatro morelense CREA Movimiento Cultural presentó la obra de teatro infantil "Amigos del corazón", en la plaza Forum Cuernavaca, donde compartieron con el público una serie de mensajes positivos a través de la diversión, con una linda historia.

"Amigos del corazón" es la primera obra teatral de la autoría de Nacho Fentanes (quien también produce y dirige); surge en 2019 con el objetivo de ser una obra de teatro escolar.

La historia nos cuenta sobre Dulce, una niña que como todos, tiene sueños y añoranzas, pero siempre los deja de lado, porque sufre al creer que no tiene amigos, piensa que sus padres no la comprenden y teme a las críticas y al qué dirán los demás. Dulce vive frustrada, y piensa que ser niña es terrible, ella quisiera ser grande y hacer lo que realmente desea.

Un día, mientras hace un berrinche en su habitación, se encuentra una extraña caja de madera, que abre por curiosidad y se lleva una gran sorpresa, pues esa es la caja de emergencia donde aparecen sus amigos del corazón, unos peculiares personajes que creyó que sólo existían en los cuentos.

Es así como la Duende Alegría, la Princesa Famy y el Mago Nach se convierten en sus cómplices y aliados de nuevas lecciones y mensajes positivos, para ser una mejor persona y disfrutar su etapa de niñez.

"La obra resalta principalmente la importancia de que los niños recobren la confianza en ellos mismos. Desde mi visión considero que un niño se compone de los sentimientos, de la diversión y el conocimiento; y es así como cada personaje representa algo de esto, es decir, emanan de la protagonista", expresó Nacho Fentanes.

Estos amigos del corazón, que surgen desde la caja mágica, es como si se desdoblaran de ella misma en estos elementos, para recordarle diversos mensajes como la importancia de asistir a la escuela, de hacer la tarea y ayudar a los papás en casa.

"Uno de los mensajes angulares es no hacer caso a lo que dicen los demás, creer en uno mismo y que el máximo potencial está dentro de nosotros".

El elenco original de la obra está integrado por Andie Moncada (Dulce), Nacho Fentanes (Mago Nach), Abigail Sánchez (Princesa Famy) y Paulina Villa (Duende Alegría), quienes realizaron esta función, que marcó su regreso a Morelos, después de dos años debido a la pandemia.

Nacho comentó que cada uno de los personajes, quedó perfecto con los actores del elenco original, ya que son muy parecidos en sus personalidades.

"La princesa es muy emocional y con una inocencia natural así como Abigail; Andie, que es mi hija teatrera, la veo así como esa niña que puede conectar con los pequeños y por supuesto la locura que Paulina Villal representa ella en general, y es muy divertida como el duende".

En el caso del Mago Nach, dijo que está basado en "El gran Showman" ese presentador de circo que es magia. "Es una película con la que en particular me identifiqué mucho, por ser un tipo que tiene varios sueños y lucha por ellos, aunque se enfrenta a muchas cosas, no pierde la esperanza".

Otras actrices y actores que han alternado en esta obra son Maryuri Demesa, Rocío Fentanes, Leonardo Vargas, David Salazar y Luis Araujo.

Como obra de teatro escolar "Amigos del corazón" ha realizado gira por Morelos y Veracruz; asimismo, se ha presentado en el Festival Susana Alexander en Puebla y está por cumplir sus 100 representaciones.

Al finalizar, el público aprovechó para tomarse la foto del recuerdo con estos entrañables personajes que les arrancaron varias risas y les dieron una dosis de alegría.

