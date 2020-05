Coordinación para informar y ayudar

Hace un par de semanas, la Academia de Ciencia de Morelos realizó una convocatoria para que profesionales con formación científica se sumarán a una iniciativa para colaborar de manera voluntaria en una red de asesoría para ayudantes y delegados municipales en Cuernavaca como parte de las acciones contempladas y necesarias durante la contingencia por Covid-19.

No lo dudé y me ofrecí a apoyar consciente de la importancia de tener información con sustento científico para tomar mejores decisiones. Desde entonces he trabajado con el ayudante municipal de Amatitlán Rodrigo Azael Quintana de manera virtual con muy buenos resultados.

La estrategia es muy sencilla pero muy importante. Aprovechamos los medios electrónicos y las redes sociales para comunicarnos y a su vez hacerle llegar a la población materiales informativos que puedan entender y compartir para tener datos precisos y confiables. Nuestra labor es ser el vínculo entre la Academia y el Ayuntamiento, con ese representante vecinal, una figura con liderazgo en su zona y en quien la población confía.

Estamos ante una situación sin precedentes por lo mismo hay mucha desinformación al respecto de qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y a quién acudir. Además de contar con infinidad de información que no siempre es verdad. En este sentido, nuestra labor es poner a disposición, datos o vínculos con las personas adecuadas para el beneficio de la comunidad.

La comunicación ha sido tan rica que incluso se desarrollaron memes con un toque humorístico pero apegados a informar con base científica y han resultado un buen vehículo para que se entienda el mensaje. Un argumento a veces no convence, pero un meme puede ser además de divertido, informativo y contundente.

En fechas pasadas, las celebraciones del día del niño y de la madre nos ocupó en una tarea de informar y convencer a la población de quedarse en casa, muchos no fueron responsables pero muchos más si. Reconozco en el Ayudante Municipal a alguien que conoce su localidad y las necesidades que tienen y yo le ahorro tiempo para verificar información y proporcionarle los datos que necesita para continuar con la labor diaria de convencimiento. Juntos somos un buen equipo y ésto lo replican otros colegas en otras zonas de la capital del Estado.





Coordinador de Innovación y Transferencia Agrosolutions México, docente de la Universidad Internacional José Vasconcelos y miembro del colectivo #CuarenCuerna