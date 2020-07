Continúa la danza durante la pandemia

Con 30 años de trayectoria la VSS Compañía de Danza continúa trabajando para brindar al público diversas opciones educativas y de entretenimiento, además de apoyar a la comunidad artística en estos momentos de incertidumbre que vivimos a raíz de la pandemia.

Ante la nueva normalidad, la VSS fundada y dirigida por el bailarín Vicente Silva Sanjinés, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, ha abierto sus canales digitales de comunicación para realizar diversas actividades como clases, presentaciones y un festival virtual con bailarines, artistas escénicos, performers, actores e interesados en la Danza Contemporánea

Todo surge prácticamente de manera automática, en la compañía ya hacíamos cosas en línea, pero no de esta manera tan intensa; nos aliamos con estas plataformas digitales para seguir trabajando. Le pedimos a cada intérprete que improvise algo por 10 minutos en su casa, para transmitirlo posteriormente en nuestro Facebook; y los alcances son mucho mayores porque nos ve gente de otros países. Nunca vamos a dejar el acto presencial, por supuesto, pero yo creo que lo digital, llegó para quedarse y complementarse, expresó Vicente Silva Sanjinés.

Una de las actividades que brinda la compañía es Entrénate gratis con la VSS Compañía de Danza, en el que realizan clases en línea para todos los interesados, lo que ha resultado un ejercicio muy interesante, pues la gente toma las clases desde su sala, su cocina y recámara.

Asimismo, están realizando la XIV edición del Festival de Improvisación Danza en tu casa, con diversas presentaciones de talento nacional e internacional.

En realidad, el festival no se hace cada año se realiza cuando hay recursos porque hay que buscar presupuestos y teatros. Entonces, desde hace cuatro años decidimos hacerlo desde casa; ocupamos los pasillos, escaleras y azotea, ahora cada quien lo hace desde su hogar.

El programa de actividades incluye también proyecciones de montajes de la VSS y exhibición de documentales sobre la trayectoria artística e impacto en la práctica docente del maestro Vicente Silva Sanjinés. El 11 y 12 de agosto, presentarán el Video documental con presos de alta peligrosidad en el penal de las Islas Marías en Nayarit que surge a raíz de un taller impartido por Silva Sanjinés.

La VSS Compañía de Danza Contemporánea es una de las agrupaciones dancísticas más importantes en México.

Trabajé nueve meses con presos de alta peligrosidad dándoles clases de danza, entrenando de 8:00 de la mañana a 8 de la noche, hacíamos ballet contemporáneo e improvisábamos en la selva, la playa o donde fuera posible. Manuel Calero que era el director de esa cárcel en ese momento, me permitió grabar todo el tiempo y es un material que se quedó inédito, incluso los tengo en formatos que son complicados para reproducir y me he dado a la tarea de comprar equipo usado para renovar y poder proyectarlo a través de las redes sociales. Fue una experiencia de vida muy interesante, porque ves a los presos hablando y dan su testimonio sobre lo que ha significado la danza para ellos, incluso algunos decían que era la mejor época que habían vivido en la cárcel.

El Festival de Improvisación Danza en tu casa 2020 culmina hoy con la presentación de varios creadores, la transmisión será a las 20:00 horas. La cartelera de actividades continúa durante agosto y hasta que termine el confinamiento, pues Vicente asegura que no pueden parar, lo importante ese seguir trabajando para brindar estas oportunidades al talento dancístico y escénico, y seguir aportando propuestas al público.

Consulta las actividades completas y horarios en el Facebook: /vsscompaniadedanza

La VSS Compañía de Danza Contemporánea es una de las agrupaciones dancísticas más importantes en México, pues se ha catalogado como un referente del movimiento escénico. Se ha presentado en los principales recintos culturales de México y desde su origen cada una de sus obras plantea problemáticas sociales, dejando entrever su compromiso con la sociedad desde una visión amplia.