Continúa Cinema Chinelo con funciones gratuitas

Con gran éxito continúa el programa Cinema Chinelo en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC). Durante el mes de julio tendrá tres funciones gratuitas para diversos públicos.

Primera función

La primera función será dirigida a toda la familia, el próximo domingo 9 de julio a las 11:00 horas, con la proyección de la película animada "Los Boxtrolls", cinta estadounidense dirigida por Graham Annable y Anthony Stacchique, que se estrenó en México en septiembre de 2014.

¿De qué trata?

Retrata la fábula cómica que ocurre en Cheesebridge, un pueblo adinerado en la época victoriana donde reina la codicia, ya que sus habitantes viven obsesionados por las diferencias en las clases sociales, y su principal preocupación son sus apetitosos y exquisitos quesos. A la par, en los túneles de la ciudad, viven Los Boxtrolls, unos monstruos horrorosos y crueles que se dedican a secuestrar durante la noche sus dos bienes más preciados: a sus hijos y a sus quesos. Pero están a punto de descubrir que la leyenda que siempre creyeron puede que no sea lo que ocurre realmente ahí abajo.

Segunda función

La segunda función, será el jueves 13 de julio a las 19:00 horas, con la proyección de la cinta “El gran hotel Budapest”, película dirigida por Wes Anderson, que se realiza en Estados Unidos y Alemania, y tuvo su estreno en 2014. Esta función está dirigida a adolescentes y adultos.

¿De qué trata?

La historia está protagonizada por Gustave, quien se desempeña como conserje en el famoso gran hotel Budapest, donde entabla una grata amistad con Zero Moustafa, el nuevo empleado que se convierte en su protegido y a quien explica todos los secretos de la profesión. De repente, la millonaria Madame D. muere y como herencia le deja a Gustave un preciado cuadro del Renacimiento. Sin embargo, los herederos de la rica mujer no están de acuerdo con el testamento y acusan a Gustave de asesinato, por lo que él deberá escapar de la policía con la ayuda de Zero.

Tercera función

Y la última función, dirigida al público en general será con la proyección de la película animada “Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes”, dirigida por Zack Snyder. La cita es el domingo 23 de julio a las 11:00 horas.

¿De qué trata?

La historia está protagonizada por un pequeño búho llamado Soren, quien vive junto a su hermano Kludd, en el bosque Tyto, un lugar donde siempre ha reinado la paz. Sin embargo, los enemigos de las lechuzas, apodados La Sombra del Mal, quieren destruir el paraíso que los búhos han hecho de su hogar. Por lo que Soren deberá ir en busca del Gran Árbol, hogar de los legendarios Guardianes Ga’Hoole, si quiere recuperar la paz perdida del bosque Tyto.

