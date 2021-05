A casi dos semanas de que concluyan las campañas electorales, en Morelos, 53 cargos de elección se juegan en la contienda: 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional y 33 presidencias municipales. En nuestra boleta electoral 23 partidos políticos van a figurar, 10 partidos nacionales y 13 locales. El proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, uno donde nos toca a los ciudadanos asumir el papel protagónico.

Pese a que la pandemia continúa, esto no ha limitado a los candidatos en sus formas tradicionales de hacer campañas políticas. Pocos han respetado las medidas sanitarias, pues se encuentran más preocupados por los reflectores y el acarreo de gente a sus eventos políticos, que en escuchar lo que al ciudadano adolece, por ejemplo, esta misma pandemia que se ha prologando más de lo esperado.

Este 06 de junio nos toca construir una nueva realidad política, encontrando en nuestro voto una forma de visilibilizar nuestra conciencia colectiva y el hartazgo a los malos gobiernos. Asumiendo la vida pública con sensatez y responsabilidad, eso sí, bajo las normas de civilidad, que cada vez se encuentran más distanciadas de nuestra realidad.

Se necesitan nuevos gobiernos, aquellos con propuestas sensatas, rigurosas y apegadas a las necesidades y realidades de los territorios y de su gente. Quienes ya no pueden ganar con propuestas políticas reales, sino solo a través del miedo, la coacción y la compra del voto, es lo que nuestro estado ya no necesita, y a esos candidatos no nos es difícil identificar. El ciudadano no deber ser únicamente el receptor, ese componente pasivo y perfecto para las fotos en redes sociales, donde el candidato propone pero no escucha.

En el escenario político, hay candidatos –la mayoría de ellos- que representan todo lo que no queremos ni necesitamos en el espacio público, otros tantos que son el relleno para la supervivencia del partido que los postula y otros pocos que representan una verdadera opción política. Hagamos un voto consiente por aquella candidata o candidato que represente esa alternativa real y factible a la punzante desigualdad e injusticia.

Tengo esperanza de que este 06 de junio, ganen los ciudadanos, quienes somos la base de toda transformación. Ya no debemos estar dispuestos a seguir pagando la factura de la política del espectáculo y la simulación que ha ido disfrazando los verdaderos problemas y necesidades de este país.

Mientras tanto que este 06 de junio, la lucha continúe contra aquellos que ven a la política como un negocio y no como un acto de amor para preservar la vida humana.