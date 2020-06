Tlaxcalantongo, Puebla, 21 de mayo de 1920 murió asesinado el Presidente de México, Venustiano Carranza fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución mexicana como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Una propuesta de Venustiano Carranza es la Constitución de 1917. Casualmente los sectores rurales y populares habían acabado con el Antiguo Régimen, los creadores de nuevo Estado mexicano fueron sectores de la clase media urbana.

Las graves consecuencias que se han dado con los Adultos Mayores, por no practicarse las pruebas para saber si son asintomáticos o no; el INSABI y la Secretaría de Bienestar no se han ocupado de ellos, por saber si el personal que los atienden en los asilos son asintomáticos, no se les han hecho pruebas de detección, ha quedado el personal totalmente en el olvido y a su suerte los Adultos Mayores.

El Presidente anuncio en una de sus mañaneras los programas sociales. De hecho también dijo que se están construyendo 1350 sucursales del Banco de Bienestar, que ya terminadas son 27 y en construcción 287. Caray y todo esto por manos del Ejército Mexicano. Que por cierto de dónde sale el dinero de la construcción y el mobiliario para equipar estas sucursales estando en un problema como lo que estamos pasando de salud y de economía.

Bueno retomando a los Adultos Mayores, están sobreviviendo a esta pandemia en los asilos. La Fundación para Ancianos de Concepción Bestegui, por citar a uno de tantos, atiende a 78 personas la mayoría abandonadas. El centro o asilo, para que siga funcionando necesita recursos. Dónde está el apoyo a los Adultos Mayores por parte de la Secretaría de Bienestar si son 78 adultos tendrían 195 mil pesos que se supone les abonan en su tarjeta del Banco de Bienestar. Lo cual no se ha realizado, por lo tanto se genera “Confusión”, una falta total de información por parte de la Secretaría de Bienestar, hasta hoy la titular María Luisa Albores González, no se le ha visto en la mañanera; para informar y dar tranquilidad a los Adultos Mayores y a los discapacitados, todo está generando “Confusión” en todo lo relacionado a las acciones preventivas, si hay que usar cubre boca o no?, los funcionarios no lo usan el Presidente no lo usa, será que no quiere denotar fragilidad? Pero si él y el vocero de la Secretaría de Salud no lo usan, crea “Confusión”. Como con las cifras.

En virtud de que el Gobierno Federal les cancelo apoyos a organizaciones civiles, y al pedir donativos les dicen que primero los niños y los jóvenes; cómo se dijo con los respiradores, son para los jóvenes . Porque ha tardado tanto la Secretaría de Bienestar en hacer entrega de los recursos, desde el año pasado tenía un rezago de entrega por el cambio de SEDESOL y muchos Adultos Mayores no recibieron en tiempo y forma el apoyo, otros muchos les decían que su nombre estaba mal, o su dirección y luego se vino el confinamiento. También quiero mencionar que la salud de los jóvenes no está nada bien, la alimentación ha sido deficiente sobre todo con muchísimas harinas, conservadores las cuales están en la comida chatarra, la alimentación de hoy que no es tan buena, tampoco de calidad. Los viejos realmente comían alimentos de calidad y sobre todo con mucha comida orgánica. De ahí que Adultos Mayores han superado el Covid19, en cambio los jóvenes no han sobrevivido, también está el problema del sobre peso. Por lo tanto éticamente no se puede hablar si los respiradores son para los jóvenes o para viejos.

El INAPAM calcula que hay 1500 asilos, los cuales no tendrían tantos problemas económicos si la Secretaría del Bienestar estuviera ocupándose de ellos e interesada en entregar los apoyos del programa para Adultos Mayores, que se encuentra en el artículo 4º., en la Constitución como lo indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las Cámaras aprobaron la modificación al artículo 4º. Constitucional para incluir apoyos y programas de la actual administración. Una pensión no contributiva prevista legalmente para adultos mayores, constituyéndose esta como un derecho. Apoyos a las personas con discapacidad permanente. Se dijo que tiene sentido plasmar los derechos en la Constitución. Un punto que se mencionó fue, serán atendidas las siempre cambiantes condiciones sociales, demográficas y económicas de la población objetivo del país, lo que requiere flexibilidad; para asegurar que tengan una vejez digna. La cuál hasta hoy no es así y sobre todo hoy que parece estar enterrados en vida, con una gran incertidumbre, tanto en salud como alimentación.





quehaydenuevoviejo760@yahoo.com.mx