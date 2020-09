Concubinas podrán exigir pensión a hombres casados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció recientemente a favor de reconocer la procedencia de una demanda de pensión alimenticia promovida por una concubina a un hombre con el que sostuvo una relación, incluso si éste es casado. El proyecto en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, se pronunció a favor de una mujer de Morelos que en 2015 demandó pensión a un hombre casado con el que sostuvo una relación por 12 años. Relató que desde el 6 de enero de 2002, se unió en concubinato con el demandado, y a partir de septiembre de 2014 comenzaron los problemas, presentó pruebas documentales y diversos medios de prueba para acreditar doce años de concubinato, detalló la mujer en su demanda de alimentos. En ese sentido, la Primera Sala, con tres votos a favor y dos en contra, declaró inconstitucional el fragmento del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos que establece que el concubinato es: «Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo”. La sentencia afirma que, «la norma al establecer un requisito para la figura de concubinato, como lo es que ambos concubinos no estén casados o con impedimento para ello, es susceptible de vulnerar diversos derechos fundamentales, como lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los alimentos, el derecho a la convivencia familiar, y en sí la protección a la familia. En específico se refirieron a las mujeres, quienes suelen ser más estigmatizadas en estos casos ante la “tolerancia cultural” que hay hacia el entendimiento de que los hombres tengan dos casas, una con su esposa y otra con su concubina. Es por ello que la SCJN estableció que una sola persona puede ser reconocida (al mismo tiempo) como integrante de un matrimonio y de un concubinato. La ley no puede privilegiar sólo un modo de convivencia en pareja, y decantarse por otorgar consecuencias jurídicas sólo al matrimonio, como sucede en el caso del artículo que se analiza, establece la sentencia. Los ministros Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena calificaron de inconstitucional lo dispuesto en el artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos en la parte que define la relación de concubinato por considerarlo discriminatorio. La Corte también consideró que esta restricción deja en total desprotección a las familias procreadas por hombres casados con sus concubinas, aunque en este caso dado en el estado de Morelos, la demandante de la pensión no tuvo hijos y su ex pareja alegó que no necesita el dinero porque cuenta con empleo, este tema y sus consecuencias jurídicas deberán de ser resuelto por los tribunales locales. Es decir que para los ministros excluir del concubinato a personas casadas es segregacionista, en particular hacia las mujeres, porque culturalmente los hombres tienen el derecho implícito, por el hecho de ser hombres, a mantener una casa con una esposa legal y otra con una concubina.

Los ministros estuvieron de acuerdo en que, pese a no haber hijos en este caso, la restricción del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos dejaba desprotegidas a las eventuales familias procreadas por hombres casados con sus concubinas.

En este caso, la SCJN concluyó que “el Tribunal Colegiado debe volver a analizar la Litis de amparo bajo el método de perspectiva de género y resuelva lo que en derecho proceda respecto a la acción del juicio natural consistente en derecho alimentario de la recurrente”

El origen de dar alimentos se deriva del matrimonio, del concubinato, del parentesco o por disposición de la ley, hipótesis que en el caso no se actualiza lo que lleva implícita la falta de legitimación como acreedora alimentaria. HASTA LA PRÓXIMA.