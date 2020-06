Conapred y el foro de racismo y clasismo

Piensa mal y acertarás, me dice siempre una de mis más queridas amigas. Así que no creo que la idea de querer desaparecer a CONAPRED es porque sea una de esas instituciones inútiles y difíciles de recordar (por lo menos para el presidente aunque estuvo presente en el nombramiento de la titular) ya que bien podrían concentrarse en una sola Secretaria y ahorrarnos unos cuantos pesos de los muchos que se han ido a la basura con tanto desatino administrativo, ni porque Mónica Maccise, la ahora ex titular de Conapred haya invitado a Chumel Torres al foro que estaban organizando el actor Tenoch Huerta y la actriz Maya Zapata, principalmente, en materia de racismo y clasismo.

Chumel Torres es un comunicador, comediante y Youtuber que se basa en la sátira para ridiculizar los problemas políticos-sociales o individuales que hay en nuestro país que alguna veces se ha excedido en sus comentarios cuando estamos en la lucha de la igualdad y la paridad de las minorías. Sin embargo, ya se disculpó, a su manera, por haber repetido el insulso adjetivo, que ya existía, por cierto, acerca del hijo menor de López Obrador. Es una enorme pena que, debido a esta inútil situación, se haya hecho a un lado la verdadera trascendencia de ese importantísimo foro que merece toda la atención posible para hablar de esos temas que trascienden y que repercuten en nuestra sociedad diariamente. Una mancha más para el tigre.

Pero, ¡¿cuál fue la ofensa?! si este pueblo sabio ha sido tildado con adjetivos verdaderamente polarizantes (chairos y fifís) que han dividido a nuestra sociedad como no lo habíamos estado desde la época de los cristeros. Además, este tipo de crítica viene desde la época de los griegos, o sea, hace 2 500 años. De pronto me acuerdo también de Moliére y de Victor Hugo en Francia defendiendo los derechos de los ciudadanos (algo que no les gustaba a sus gobernantes pero que ahora se hacen obras de teatro y hasta películas de sus libros). Aquí en México también tenemos una larga escuela de comediantes siempre defendiendo al pueblo del sistema impositivo y abrumador, o ¿ya olvidamos a Jesús Martínez "Palillo" y a cientos más que lo sucedieron? ¡No!, no podemos acallar el insuperable sentido del humor del mexicano que se manifiesta en medio de cualquier tormenta como para relajar sus conmocionadas penas aunque a muchos les parezcan chabacanas. Sin embargo, sí pienso que la libertad de expresión no es motivo para denigrar a las demás personas que están en desventaja frente a lo sociedad, como lo dice el propio Tenoch Huerta y tenemos que revertirlo de manera inmediata. Invito a que vean la cátedra de Fernando García Romero a propósito de Aristófanes, el comediante.

Esto de los berrinches exacerbados desde la silla presidencial por improperios u otras razones diferentes, no son nuevos. Yo recuerdo como si fuera ayer a Julio Scherer, Jorge Saldaña, Guillermo Ochoa, Nino Canún y tantos más. Cómo olvidar cuando Fox arremetió sin clemencia en contra de Gutiérrez Vivó cuando fue presentado en su programa el ahora presidente. ¡Mire usted nomás! ¿Y qué tal el resentido de Calderón que se enfureció con Carmen Aristegui? Miles de personas reunimos firmas para que regresara a su programa, pero, en el sexenio de Peña Nieto, finalmente la corrieron por haber investigado acerca de la casa blanca y otras investigaciones de mayor envergadura que atañen a nuestro país. En la actualidad, Victor Trujillo "Brozo", quien siempre le dio espacio a López Obrador en su programa a pesar de que la empresa donde trabajaba no quería, lo aceptó siempre en aras de la libertad de expresión y hace unos meses también "lo salieron" de la radio comercial por no estar de acuerdo con la supuesta "producción" de las mañanera. Es muy preocupante que diferentes periodistas también han sido letalmente señaladas y señalados por el dedo divino como enemigos del sistema por atreverse a dar su opinión. Todo lo que acabo de comentar, inclusive la cátedra de Aristófanes está en Youtube como parte de nuestro archivo histórico.

Cuando alguien quiere algo o grita o pega duro. Por eso a mí me suena que el problema de Conapred no es por el comediante, sino que viene desde la época de la antigua titular, Alejandra Hass Paciuc, ya que el tema de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no pintaba nada bien desde entonces, dado el gran descontento del PES y la Conferencia del Episcopado Mexicano, principalmente, en contra de los derechos de la diversidad sexual. Ni hablar de los derechos de las mujeres.¡Para qué! si sabemos la profunda inclinación religiosa que siente nuestro "liberal" presidente en este país históricamente laico. ¿Será que por eso quieran desmantelar también otras instituciones? Lo único que observamos es que se niega la violencia contra las mujeres y con un sórdido desdén, se insta a contar hasta 10 con un pañuelo blanco en la mano ignorando el por completo la magna manifestación de las mujeres el pasado 8 de marzo.

Cómo es posible que también hayan renunciado Mara Gómez al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por falta de condiciones políticas y económicas y Asa Christina Laurell, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, una de las funcionarias más cercanas a López Obrador desde hace 20 años. ¡Tres mujeres fuera del sistema en menos de 24 horas! Pero eso sí, se les dijo que las personas que no compartan la política de transformación pueden decidir no trabajar en el gobierno. Esto sonó algo así como: "están conmigo o en contra mía". ¿No es algo para pensar?

En los próximos comicios intermedios, muchas y muchos soñamos, anhelamos, imploramos que se unan a la contienda los políticos de avanzada, inteligentes, de mente liberal, que inunden nuestras mentes con programas filosóficos que ayuden a ampliar el pensamiento humano, que nos quiten los barrotes de la mente, que nos instruyan para crear seres verdaderamente pensantes y libres que permitan la construcción de un mundo mejor y dejar de seguir siendo fieles y machistas servidores in sécula seculorum como está sucediendo en México y en el resto del Continente. ¿Es que no hay una clase política en este país que nos emancipe y cambie de tajo los viejos y muy obsoletos discursos patriarcales?

Y como lo hemos venido haciendo desde el principio de la pandemia, cerramos con poesía. Esta me la encontré en el FB de la maestra Martha Roa que como dice el mismo presidente, nos viene como anillo al dedo.





GUARDÉ SILENCIO

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

ya que no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar.

Martin Niemöller (1946)