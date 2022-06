Con éxito concluye la obra “Estación Gritadero” en el CMA

Alumnos del propedéutico IV en Teatro del Centro Morelense de las Artes (CMA) cerraron exitosamente la breve temporada de la obra de teatro “Estación gritadero” que presentaron como parte de las actividades de cierre de semestre.

El público abarrotó el auditorio principal del CMA, donde se dieron cita para disfrutar de esta obra, que es una adaptación de la original llamada “Dirección gritadero” del dramaturgo Guy Foissy.

Bajo la dirección de Julio Morales, los actores y actrices, Chelsy Paz, Alonso Tapia, Maax Vázquez y Nelly Uribe, nos cuentan la historia de cuatro personas totalmente diferentes entre sí y de diversas edades, que se encuentran en la Estación Gritadero, mientras esperan el autobús que los llevará al Gritadero, un lugar único y que suelen frecuentar para vivir catarsis anímicas.

El tiempo pasa, y la espera comienza a ser larga, entonces los protagonistas entablan una exaltada plática, que va entre críticas al otro, risas y hartazgo por la detestable espera, resultando en una difícil convivencia, pues las ganas de gritar van en aumento.

Todos ansían llegar al Gritadero, un lugar lejano que en el que mujeres y hombres en horarios distintos, puedan acudir para desahogar sus gritos y terminar con diversas frustraciones, como si fuera el único camino a tomar.

“Ahora estás leyendo esto. ¿Verdad? Ahora estoy dentro de tu mente, y no puedes hacer nada al respecto. Pero no te preocupes, nos pasa, todo el tiempo. Y luego dan ganas de gritar, pero... ¡Shhh! aquí no, está prohibido. Y si no quieres terminar como los demás, más te vale aguantar ese grito, ir a la estación más cercana apretujarte como el resto del mundo, en una cálida espera, y tomar el autobús cuanto antes. Así cuando llegues, ni siquiera te darás cuenta de cuándo o cómo, entonces podrás regresar a la normalidad. Pero mientras, aguanta ese grito solo un poco más y... Disfruta del viaje”, texto que se puede leer en el tríptico informativo que el público recibió al ingresar.

Al finalizar la presentación, los actores recibieron una ola de aplausos por su excelente participación, además de una felicitación por parte de sus profesores y del Lic. Armando Ramírez, director del Área de Teatro del CMA.

“Siempre estamos a la expectativa de qué va a pasar en unos años con los jóvenes que quieran dedicarse a esto, hay mucho material y mucho talento. Le agradezco a todos su confianza y apoyo a los familiares, amigos y conocidos; sabemos que siempre apoyar a las artes cuesta un poco de trabajo, pero aquí está el buen resultado de que los chicos se la pasan aquí, con gran empeño, dedicación y pasión”, expresó Armando Ramírez.

Sin duda, los jóvenes actores demostraron su enorme talento y pasión por el teatro, cautivando al público durante cada presentación de esta temporada.