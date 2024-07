Compañía Éxodo Teatro estrena 'Atrapados en el museo' en Cuernavaca

El elenco infantil del Colectivo Éxodo Teatro estrenó la obra de teatro "Atrapados en el museo" con dos funciones en el espacio cultural de Tanka Studio. Y el 10 de agosto, tendrán un función especial en Cuautla.

Esta obra, es resultado del Taller de Teatro de Teatro y Expresión Emocional para niñas y niños de Éxodo Teatro y Tanka Studio.

El montaje se realiza bajo la dirección de Sebastián Ventura, y el elenco está integrado por: Alex Picazo (Marlon); Bárbara Keever (Emilia); Grecia Rodríguez (Laura); Vanessa Hernández (Tony); Giovanna Ballesteros (Cristina Sofía); Kiara Velasco (Dany); María Fernanda Santos (Fanny); Patsy Avilés (Zoé); Rebeca Pérez (Fer); María José Cortés (Jessie); Thomas Skipsey (Momia) y Diana Laura Salas (vigilante).

La obra "Atrapados en el Museo" es original del dramaturgo Vicente Cañón Verdasco, que cuenta la historia de un grupo de niños, que se quedan atrapados dentro de un museo, después de que se han cerrado las puertas, y ahora deberán pasar ahí la noche solos; o quizás no, pues un grupo de ladronas, la vigilante nocturna del museo y una peculiar momia también estarán por el lugar.

"Después de leer varias obras infantiles, me di cuenta que no podía tener una obra con mucho diálogo para los niños y niñas, para no fuera una experiencia cansada y aburrida. Al contrario, tienen que ser obras repletas de acciones y dinámicas, para que puedan vivir el ejercicio de la actuación por medio del juego por eso elegí esta historia", expresó Sebastián Ventura.

Elenco de la obra "Atrapados en el museo". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El montaje tuvo una preparación de tres meses aproximadamente, y ha sido una grata experiencia para los niños y niñas, ya que muchos de ellos antes no hablaban o les costaba trabajo desenvolverse.

Cabe destacar que el Grupo de Teatro Infantil de Éxodo Teatro y Tänka Studio surge el año pasado, a raíz de un curso de formación artística, enfocado en su desarrollo artístico, actoral y sobre todo en su crecimiento como ser humano, con el desarrollo personal.

"Como director y profesor me interesaba crear un grupo infantil de teatro, en donde, se aventuren a presentar obras con perfil infantil, y que sean protagonistas capaces de interpretar cada personaje, sepan improvisar, resolver y contar historias; para que así empiecen a formar un público que asiste al teatro".

Colectivo Éxodo Teatro también apoya a menores con talleres de expresión. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

En el taller de teatro y expresión emocional los niños y niña aprenden a empatizar, interpretando un personaje, entendiéndolo, y a expresarse como lo hacen otros personajes, además les permite ser más libres, alzar la voz y encontrar la parte más auténtica de su ser que hace conecte con todos los demás.

Sebastián transmite, que la actuación es un juego, que tiene una estética y disciplina, pero, sobre todo al momento de estar en el escenario uno juega y descubre con su propia libertad.

Con esta compañía infantil han tenido dos puestas en escena, la primera en diciembre de 2023 con la pastorela “Mexicalpan de las Garnachas” del maestro Martín López Ortega y ahora "Atrapados en el museo".

En la producción de esta obra, participan también: Elena Arroyo a cargo de la iluminación; la escenografía por Martín López y Omar Ramírez; el Arte plástico, pintura y acabados de Natalia Galván; utilería a cargo de Guillermo Campo y Natalia Galván y el diseño sonoro de Sebastián Ventura.

Su siguiente función es el 10 de agosto en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla, no te la puedas perder, es una obra para toda la familia, sigue sus redes sociales para más información.

Conéct@te:

Facebook: /colectivo.exodoteatro

Instagram: @exodo.teatrocolectivo