Como biólogo, siempre he estado acostumbrado a una buena combinación entre dedicarle tiempo a mi investigación y a la docencia, ésta última en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM. Mi trabajo de campo lo realizo especialmente en el estado de Morelos y particularmente en el Trópico Seco (TS) en la región centro y sur de la entidad.

Pero por la contingencia y la cuarentena, en las últimas semanas, me he sentido como “león enjaulado”. Ya que no podemos salir a explorar las regiones naturales en donde hemos realizado numerosos estudios acerca de la diversidad florística, lugares poco conocidos.

Hace un par de días le comenté este mismo sentimiento a una colega mía y me sorprendió mucho su respuesta: “Qué bueno, que no tengas que salir”, continuó diciendo esta persona: “¡con este calorón!, ¿quién quiere salir?, y menos a la selva baja caducifolia”. Pensaba que su comentario era una broma, pero no, estaba hablando en serio. En ese momento me di cuenta de que (como dice el AMLO): “no, no somos iguales”. Hay muchos biólogos que se dicen estudiosos de las regiones naturales y de su biodiversidad (y hasta dicen que las conservan), pero rara vez al año salen al campo. Aun cuando puedo entender esa marcada diferencia “metodológica”, sí me puse a pensar acerca de cómo -estos colegas- elaboran sus conclusiones y cómo establecen sus hipótesis; ¿se basan sólo en análisis utilizando drones o por imágenes de satélite? ¡Pues solo Dios sabe!

Pero mejor sigo con mi historia acerca de que varios de nosotros realmente extrañamos estar en campo, insisto, a pesar del calor “endemoniado”. Pero además de que nos encanta investigar acerca cuáles con las plantas que se distribuyen en los diferentes recovecos de mi bello estado de Morelos; existen diferentes recompensas a nuestro trabajo. Por ejemplo, hace dos años encontramos tres especies de leguminosas nuevas para la ciencia: dos en Guerreo y una en Sinaloa.

Pues el tema de las sofocantes altas temperaturas no fue el único problema, también el posible encontronazo con algún animal ponzoñoso (una cascabel o una alacrán güero). Aunque lo que sí ocurrió fue algo que no “esperábamos”, fuimos sorprendidos por un grupo de personas que no necesariamente se dedican a la ciencia o a la búsqueda de especies nuevas, sino -suponemos- al cultivo de alguna planta no bien vista por la sociedad, o algunas otras actividades no lícitas. Sin entrar en detalle, fue algo impactante y peligroso pero estas personas fueron realmente amables cuando se enteraron de que estudiábamos la naturaleza y hasta nos dieron instrucciones de cómo salir más seguros de las áreas en donde andábamos. Nos sentimos tan “cómodos” en algún momento, tengo que aceptar, sí me pasé de iluso, debido a que se me ocurrió comentarles a estas personas: “¿no podríamos tomarnos una fotito con ustedes?”. El jefe de ellos se me quedó viendo con cada de ¡QUÉ!; fue en ese momento que entendí (por si hubiera tenido alguna duda) que ellos no eran miembros de un grupo de seminaristas o de una fundación altruista de beneficio para la sociedad, sino que ellos eran un selecto grupo de la maña.

A pesar del peligro de nuestro trabajo de campo, estamos orgullosos de contribuir al conocimiento nuevo del TS, a través de la investigación. Por eso y muchas cosas más, en las últimas semanas no sentimos, más que como leones enjaulados… como botánicos encadenados, pero por el momento debemos tener calma. Pronto vendrán tiempos mejores.

Soy Venado (enjaulado)… luego existo





odorado@uaem.mx