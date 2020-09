Comercios en el abandono. PYME deciden unirse y ayudarse entre sí

En Morelos las pequeñas y medianas empresas( PYME's) se ven en diversos problemas para la reapertura, no cuentan con dinero para compra de su materia prima, para pago de impuestos, permisos, mejorar la imagen del negocio, hacer publicidad, la adquisición de equipo, mobiliario y material que piden las autoridades para una reapertura segura contra el COVID-19.

Al observar ellos que diversos ayuntamientos mejor dieron prioridad y apoyo a comercios no establecidos (y no constituidos legalmente) comenzarán sus actividades de venta, dio pié a que comercios establecidos sobre avenidas comenzarán a unirse, para que entre ellos se ayudarán a su reapertura, una avenida que comenzó a realizar esta actividad es Avenida Manuel Ávila Camacho, siguiendo este paso las avenidas Álvaro Obregón, Morelos y Emiliano Zapata, todas en el municipio de Cuernavaca entre las colonias Tlaltenango, Pradera, la Esperanza, Carolina, centro, etc., en 15 días en reuniones que han efectuado deciden formar la Unión de Comerciantes Establecidos de Morelos (UCEM); quedando de Director Estatal el Lic. Marco Antonio Miranda Quevedo, Delegado en Cuernavaca Israel Ocampo; está por definirse el área de Presidencia de la misma UCEM; cabe hacer mención que realizarán trabajos de programas y proyectos con los periódicos Sol de Cuernavaca y Sol de Cuautla de la OEM, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de las autoridades de nuestro estado. Para ello tuvieron acercamiento con las redes de OSC's Morelos y Red Ciudadana Para La Transformación (redes que albergan OSC's, ONG's, liderazgos, colectivos sociales y agrupaciones diversas) para pedir la asesoría y consultoría para formar una fuerza de propietarios de comercios debidamente establecidos para tener representación gremial ante las autoridades para gestiones y vinculaciones, así mismo para fortalecer al comercio con capacitaciones, contar con servicios de asesorías y consultorías en temas legales, SAT, etc., promover sus productos y servicios, crear y presentar iniciativas, así como ser gestores de las necesidades inmediatas de la comunidad donde se encuentren dichos comercios establecidos y agremiados.

Cada municipio contará con la estructura de Delegaciones y Subdelegaciones, Subdirecciones; se trabajara de arranque como colectivo social de ciudadanos propietarios de comercios establecidos.

La pandemia del COVID-19 está produciendo un impacto muy profundo sobre la economía y la sociedad de América Latina y el Caribe. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estima que antes de finales de 2020 podrían cerrar 2,7 millones de empresas, equivalentes al 19% de todas las firmas de la región. En el caso de las microempresas este porcentaje podría llegar al 21%.

En términos de empleo, esto generaría la destrucción de más de 8,5 millones de puestos de trabajo: 8,1% del total del empleo formal en el sector empresarial y más de un quinto de los puestos de trabajo generados por las microempresas.

El fuerte impacto registrado por las microempresas se debe, en primer lugar, a su pronunciada especialización en el sector del comercio. En 2016, aproximadamente el 42% de las microempresas de América Latina y Caribe operaban en este rubro que ha sido uno de los más perjudicado por la pandemia. El 54% de las empresas que cerrarían pertenecen al sector comercio.

Un segundo factor que contribuye a explicar este resultado se relaciona con la baja productividad laboral de las microempresas de América Latina y el Caribe que, en promedio, alcanza tan sólo el 6% de la productividad laboral de las grandes empresas de la región. Como muestra el gráfico siguiente, esta brecha es mucho menor en países industrializados, como los de la Unión Europea, es por ello que esta nueva agrupación Unión de Comerciantes Establecidos de Morelos realizará enlaces estratégicos entre los mismos agremiados y diversas empresas, implementarán sus propios programas y proyectos de forma nativa (por municipio y localidad) para dar eficiencia a sus requerimientos específicos de la zona.

Así los comercios establecidos de Morelos ponen ejemplo de un trabajo solidario y en sinergia, Esperemos que las autoridades de los distintos niveles den las facilidades a estos nuevos dirigentes y agrupación para realizar su trabajo en beneficio de Morelos, sin tintes partidistas. Se pueden afiliar todo tipo de comercio y obtener los beneficios de ser parte de un grupo Unido de Comerciantes que conocen las carencias actuales para reactivar la economía y crear fuentes de empleo y que entre ellos y un grupo de expertos en diversas áreas dan soluciones óptimas. Tel. Inf. Oficina 3178725, Tel. móviles 7771326188, 7774231431, 7771631965. Av. Manuel Ávila Camacho, Col. Pradera, Cuernavaca. Mor.