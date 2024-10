Colectivo Mujer, Letra y Papel presenta antología 'Un corazón caótico'

El colectivo Mujer, Letra y Papel celebró su tercer aniversario con la presentación de la antología de poesía y narrativa "Un corazón caótico" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCiC). En esta antología participan 10 mujeres de Morelos, la Ciudad de México, Chihuahua y Pennsylvania, donde comparten sus emociones y experiencias a través de sus textos.



La antología fue coordinada por Mary Montes de Oca, y en esta ocasión participan: Atziri Monroy Bastida, Ana Luz García Higuera, Rosa Isela González Sánchez, María Patricia Herrera Gamboa, Lorena Yesica Méndez Trejo, Blanca Natividad Nieves Ramírez, Norma Olimpia Toledano Vergara, Ginna Ramírez y Minerva Carolina Abonce Echeveste.

"En esta antología fue más para sacar todo lo que hay dentro del corazón, y ahí lo tenemos expresado en papel y nos encantó como quedó, porque incluso la portada refleja tal cual todo lo que sentimos, pensamos y queremos transmitir", dijo Mary Montes de Oca.



Asimismo, dijo que la portada fue realizada por Humberto Pinto, un joven artista de Chile con quien el colectivo trabaja por segunda ocasión. La antología está integrada por más de 40 textos de poesía y narrativa, en las que las autoras comparten sus experiencias de vida y emociones, con el objetivo de expresarse.



"La antología surge porque tenemos muchas ganas de escribir, y después de algunos talleres nos quedamos como con la idea de publicar otro libro y decidimos que ya era momento".

"Un corazón caótico" reúne más de 40 textos de poesía y narrativa. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Sobre las autoras...

María Patricia Herrera Gamboa participa en una antología del colectivo por segunda ocasión, y en "Un corazón caótico" escribió el prólogo junto a Mary Montes.



"Comparto una compilación de poemas que se llama 'A pesar de los daños', los cuales llevan una pequeña conexión entre cada uno de ellos, sobre todo de la lucha de las mujeres. Me siento muy contenta de participar, ojalá más mujeres se animen a escribir y se sumen a nuestro proyecto", dijo María Patricia Herrera.



Por su parte, Minerva Carolina Abonce Echeveste, participa por tercera ocasión en una antología del colectivo. Su profesión es Administadora, pero ha encontrado en la escritura un escape a sus emociones y una forma de sanar.



"Empecé a escribir a raíz de tres pérdidas que tuve, la primera fue de mi mejor amigo, después mi mamá y posteriormente, falleció mi tía que eran personas muy importantes para mí, y fue un proceso de duelo muy fuerte por lo cual eso me he inspirado a expresarme en la escritura", dijo Minerva Carolina.



En esta antología, participa en homenaje a su mamá, María de Jesús Echeveste, y presenta todos los escritos que ella hizo en algún momento.



Otra de las escritoras es Atziri Monroy Bastida de Yautepec, que en esta ocasión participa con una serie de cartas como un camino de transformación y sanación a través de la escritura.



"Para mí la escritura ha sido una transformación totalmente, de ser una chica muy introvertida a poder expresarme a través de las letras. Ha sido liberador y me ha empoderado también. Ojalá más mujeres se animen a escribir y compartir su historia de vida", dijo Atziri Monroy.

La antología "Un corazón caótico" reúne a 10 mujeres de Morelos, la Ciudad de México, Chihuahua y Pennsylvania. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

, Toledano Vergara, participa con una serie de poemas que son propios de su sentir, con la idea de manifestar sus emociones., comentó Norma Toledano., originaria de Jojutla participa por primera vez en una antología de este colectivo, pero cuenta con una gran trayectoria como escritora.", comentó Rosa Isela.Durante su participación, las autoras leyeron algunos de sus textos para compartir con los presentes, en. Finalmente, invitaron a más mujeres a escribir, ya que consideran que es una gran herramienta de expresión.Conéct@te:: @mujer.letra.y.papel: Colectivo "Mujer, letra y papel"