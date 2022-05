Colectivo Ánima se va de gira con la "El Caballo Blanco"

El Colectivo Ánima sale de Morelos y emprende una serie de presentaciones con la obra "El Caballo Blanco" por Querétaro y Ciudad de México durante mayo y junio. Esta obra dirigida por Eduardo Muciño, gira entorno a la figura de la artista surrealista inglesa, avecindada en México, Leonora Carrington.

“El año pasado quisimos competir dentro del Circuito Nacional de Artes Escénicas y no resultamos seleccionados, pero hicimos la carpeta y todo lo que implica, y justamente dos ciudades donde se haría la movilidad eran Querétaro y Ciudad de México. Pensamos en ver la manera de realizarlo a través de nuestros medios, y buscamos a una persona que nos ayudara con la gestión y producción para llevar el espectáculo fuera de Morelos y así fue como se concretaron estas fechas”, expresó Eduardo Muciño, director de Colectivo Ánima.

“El caballo blanco” es una obra de redescubrimiento, de exploración del mundo interno, de ser mujer en una sociedad dominada por una perspectiva machista. En síntesis, es un manifiesto sobre la capacidad de resiliencia a través del arte y del pensamiento creativo.

La puesta en escena de El caballo blanco dirigida por Eduardo Muciño surge de una anécdota contada en la biografía de Leonora Carrington. A partir de eso se desarrolla un espectáculo unipersonal a través de 11 escenas con una duración de 50 minutos. El personaje protagónico es Leonora en edad avanzada, ella narra y muestra sus vivencias a los espectadores. El espacio de la ficción es la psique de Leonora; representado por una habitación con paredes color perla, una silla y una mesa de madera, permitiendo así recrear la ensoñación, lo onírico a través del lenguaje de iluminación (gobos de luz y la sombra) y del uso objetos. También son fundamentales para el montaje textos de Elena Poniatovska, Xo Huan, Arthur Rimbaud y Eugenio Barba.

¿Como surge la obra?

“Esta obra surge por dos vías, la primera es que la actriz Fernanda de la Rosa, me buscó en 2018 cuando egresamos de la carrera en Teatro para realizar algún trabajo juntos, ella quería hacer un espectáculo en solitario, pero no tenía un tema en particular. Y la otra vía es que, en 2017, yo había leído la novela biográfica de Leonora Carrington desde la mano de Elena Poniatowska y quedé fascinado con su historia y después vi la exposición ‘Cuentos Mágicos’ y conocí todo el acervo de sus obras. Entonces pensé que era el momento de trabajar esa inquietud que tenía a partir de Leonora Carrington en un unipersonal con Fernanda”.

Es así como Eduardo le pide a Fernanda presentar un material escénico a partir de la novela, sin saber si el unipersonal iba a tratarse de la vida y obra de Leonora formalmente, “fue a la mitad del proceso que lo decidimos porque supimos que era necesario decir quién era esta mujer y trabajar con referentes históricos concretos en términos narrativos. Y por otro lado estuvo el estudio de su obra pictórica porque había que zambullirse por diversos ángulos. Se seleccionaron obras y se hizo un análisis de estas, desde la paleta de colores, los temas que emergían, los alter ego, la hiena, el caballo y toda la referencia con su vivencia. Fue una forma de recrear sus mundos, sin usarlos directamente, porque no se trata de reproducir su obra eso es algo que me queda muy claro, más bien es plasmar la capacidad del onirismo que hay en sus obras”.

Asimismo, Eduardo agregó que esta obra es un manifiesto acerca de su postura en el trabajo que tiene que ver en que aspiran a la sensibilidad de los espectadores, ya que consideran importante trabajar desde la belleza, ofrecer experiencias estéticas que hablan de temas crudos o muy fuertes pero que se encuentran sublimados en este estado de lo bello y eso nos permite recibirlos de otra forma.

Las presentaciones en Querétaro serán el 14 y 15 de mayo a las 20:30 horas en el Foro La Gaviota ubicado en el centro de la ciudad. Y posteriormente, en la Ciudad de México los días 9 y 16 de junio en el foro Contigo América.

“Es muy emocionante llegar a otros lugares, tiene un gran peso porque estamos trabajando autogestivamente y es satisfactorio poder compartir el trabajo que hemos hecho en estos tres años, y que aspiramos a tener un trabajo de repertorio. En 2020 participamos en el Teatro Julio Castillo en CDMX, pero en un festival y ahora viene de nuestra propia administración y gestión para crear y conocer nuevos públicos. Además, se abre una nueva etapa en el colectivo que tiene que ver con la movilidad de los espectáculos y hacer hincapié en buscar encuentros y alianzas, ver cómo funciona el circuito en otros estados, pues es necesario ampliar el horizonte e ir explorando lo más que se pueda”.

Acerca de Colectivo Ánima

Actualmente, está integrado por artistas emergentes de teatro y artes visuales, que se dedica a la investigación interdisciplinar, a partir de las premisas del teatro laboratorio y la antropología teatral.

Colectivo Ánima se fundó en el año 2016. Entre sus piezas y obras destacan: “ÁNIMA” (2016-2017) y “El caballo blanco”. Ha participado en eventos como la Muestra Estatal de Teatro Morelos 2019, el Encuentro Nacional de los amantes del Teatro y en diversos foros de la ciudad de Cuernavaca.

Fueron beneficiarios del programa Morelos te acompaña de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Ha sido grupo residente de Sala de Arte Público Siqueiros y del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.