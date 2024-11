Claudia Puente Navarro presenta su libro 'Estiaje' en el MMAPO

La escritora, poeta y editora Claudia Puente Navarro presenta su libro llamado “Estiaje” donde a través de la poesía comparte temas sociales en torno a la violencia en Morelos y la reforestación en Tepoztlán. La autora tuvo su primera presentación en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), donde tuve la oportunidad de acompañarla para comentar esta obra literaria.

De acuerdo a la descripción del poeta Ramón Peralta, quien escribe la presentación del libro, esta obra es “un canto a la vida y una crítica a las injusticias utilizando la sequía como metáfora para hablar de las carencias y los conflictos de nuestra sociedad. A través de sus versos utiliza la naturaleza como espejo de nuestra realidad”.

Claudia Puente Navarro aborda diversos temas sociales que se entrelazan, y a través del lenguaje poético en una mezcla con lenguaje coloquial, nos comparte mensajes y reflexiones muy contundentes.

En su obra, Claudia hace una analogía con la situación que vivimos las mujeres ante la inseguridad y violencia que se ha desatado en Morelos, con la destrucción que ha tenido Tepoztlán desde distintos aspectos y contundente nos dice en este poema "Cuando necesiten subir, no pidan peldaños ni mujeres ni bebés ni planetas. No habrá", palabras que duelen, arden en la piel, en el corazón, en la cabeza y la memoria.

“El libro surge a partir de la contemplación, creo que fue post pandémico, ya empezábamos a salir, pero aun así era raro hacerlo, había situaciones que teníamos que cuidar y estar todavía en casa; entonces había más silencio de lo habitual y había más observación de mi parte para entrar en diálogo con las montañas, palabras que la verdad se quedaron ahí desde 12 años antes, cuando empecé este libro, y ahora ya tengo 14 años viviendo en Tepoztlán, pero eran palabras que se me quedaron por allí en la conciencia, y no me atrevía yo con tanta sabiduría en el estado y en Tepoztlán, a hablar de los cerros era algo que no me salía y del agua, menos porque era un tema muy fuerte”, expresó Claudia Puente Navarro.

La autora inicia con una sutil dedicatoria a todas aquellas personas que han compartido con ella a través de las experiencias de vida y de sus obras, pero también a aquellas nuevas miradas que hoy se suman con este libro. Dedicatorias especiales continúan, en memoria de seres queridos para ella, que se han adelantado en el camino.

Y precisamente, el primer poema está dedicado a Mafer Rejón, activista y artista a quien le arrebataron la vida en diciembre del año pasado, y aunque la palabra es fuerte y duele decirla, fue víctima de feminicidio.

“Este poema con el que abro le dio mucho más sentido al monstruo que yo había preparado para este libro, y de repente como un rayo de luz se disparó al constatar lo que yo ya había escrito con cariño, con los elementos, con Tepoztlán y todo esto que nos acoge, si como una denuncia, pero en un sentido más literario y de repente, lo de Mafer fue una noticia muy fuerte que nos gritó que había que hablar de la situación”.

Al abordar otros temas, a través de su poesía la autora nos remite a aquellas veces cuando los cerros de Tepoztlán se cubren de llamas con los incendios provocados a causa del estiaje, aquellas noticias que irónicamente corren como el agua, a través de las redes sociales y medios de comunicación, solicitando ayuda para apagar el fuego, que desafortunadamente en cuestión de segundos se lleva gran parte del paisaje y la vida natural de este hermoso lugar.

Claudia menciona que el libro partió de la necesidad de hablar del agua, pero de una forma central dejando los conflictos que significan atrás.

“Me costó mucho trabajo sacarlo en el sentido en que tenía que estar puliendo, de hecho, todavía como que me quedan espacios, y pienso que es por el hackeo que he enfrentado en cada cierre, o en mi corrección que en un momento dado ya no quise tocar los temas álgidos”.

Claudia Puente Navarro durante la lectura de sus poemas / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

En su obra, Claudia presenta ese reflejo de las mujeres y la destrucción de la naturaleza, desde distintas ideologías, una de ellas es hablando desde María Guadalupe Tonantzin, en referencia a las críticas y señalamientos a las mujeres hoy en día por su forma de vivir, por su forma, por sus decisiones por una sociales cerrada en la que incluso hay mujeres que le ponen el pie a otras. Anhelando que pronto termine esta situación, y que sean arrancados los prejuicios y rencores, como se anhela también esa primera lluvia de verano que dará tregua a los mantos acuíferos para recuperar su resplandor.

Claudia Puente Navarro culminó la presentación compartiendo con el público los poemas “En memoria de Mafer”, “Estiaje” y “Tepoztla”, que brindan el marco perfecto del libro completo.

La autora continuará con la presentación de este libro en distintos foros y a través de la virtualidad. Si deseas adquirir el libro “Estiaje” o mayor información, contáctala a través de sus redes sociales.

